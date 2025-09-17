Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems

Источник изображения: topwar.ru

На выставке DSEI 2025 (Лондон) концерн BAE Systems представил концепции двух новых классов боевых кораблей, которые, по мнению разработчиков, могут изменить методы ведения морских сражений британским флотом.

В качестве связующего звена эскадры предлагается новый корабль командования и управления, на котором будет размещен основной радар. Он будет руководить менее габаритными вымпелами, рассредоточенными по ТВД, а именно определять для них цели и приводить в действие расположенные на их бортах пусковые ракетные установки.

Командный корабль длиной ~150-160 м будет нести мощное вооружение – до 128 ракет в ВПУ – и иметь дополнительное пространство и запас мощности для размещения оружия направленной энергии (лазеров), ложных целей, автоматических пушек и беспилотников. Конкретную боевую «начинку» определит заказчик.

Состав экипажа существенно изменился по сравнению с современными эсминцами: штабной корабль рассчитан на менее чем 100 чел. благодаря автоматизации.

Как указывается в издании UK Defence Journal, командный корабль основан на проекте нового британского фрегата Type 26. Постройка фрегатов этого класса оказалась дорогостоящей и технологически затруднительной задачей, что обусловлено чрезвычайно сложной ролью, которую они будут выполнять, – бороться с подлодками, что требует малошумности, непростых конструктивных решений и далеко не дешёвого оборудования (акустические шумоподавители, гидролокаторы и т.д.). Однако основным вооружением нового штабного корабля станут не средства ПЛО, а комплексы ПВО, что позволит снизить многие требования, предъявляемые к Type 26, например, к ударопрочности. Это уменьшит общую стоимость платформы.

Если командный корабль – это мозг, то «ударная сенсорная платформа» (SEP: Sensor Effector Platform) – это мускулы

Под этим определением он подразумевает «рядового бойца» эскадры будущего – тримаран длиной ~100 м и шириной ~20 м. Данная схема корпуса была выбрана из-за хорошей мореходности и низкого сопротивления, что позволяет развивать значительную скорость на малой мощности. В то же время тримаран имеет оптимальные пространство и площадь палубы.

Каждый SEP будет оснащён 32 ВПУ, парой орудий, собственным радаром, БИУС на мостике, полётной и кормовой палубами, а также будет иметь возможность размещения буксируемой ГАС для ПЛО. Таким образом, SEP можно будет использовать как для ПВО, так и для ПЛО. Дополнительную оперативную гибкость обеспечит модульность корабля: на нём смогут размещаться контейнеры с различными системами, например, с разнообразными беспилотниками – воздушными, надводными или подводными. Экипаж минимален: от 6 до 12 чел.

Штабной корабль будет командовать 4-6 единицами SEP, управляя их сенсорами и ракетными установками через общую боевую и коммуникационную архитектуру.

Скорость поставки флоту является ключевым фактором в концепции SEP. BAE ожидает, что корабль будет построен примерно за два года:

Это несложный корабль. Помимо боевого оснащения, сам корабль… два дизель-генератора, один двигатель, полностью электрическая силовая установка

Поскольку корпус больше похож на торговое судно, чем на полноценный боевой корабль, разработчик предполагает, что его можно строить на других британских верфях, а не только в Говане или Скотстоуне, при этом сам концерн сосредоточится на системной интеграции.

Как считают специалисты BAE, современные авианалёты, как это происходит на Украине и на Ближнем Востоке, подразумевают одновременное воздействие большого количества угроз на одну цель. Поэтому требуется рассредоточить ПУ по нескольким корпусам – это единственный способ увеличить мощность залпа:

Дело не только в количестве ракет, но и в том, насколько быстро вы можете одновременно выпустить их в воздух.

Как полагает британский обозреватель, такая точка зрения представляет собой фундаментальный отход от восприятия эсминцев как отдельных узлов морской обороны:

Но самое главное, что эти проекты реализуемы. Первый основан на проверенной архитектуре Type 26 и избавлен от ненужной сложности, а второй, SEP, созданный на базе тримарана Triton, имеет намеренно простой корпус. В итоге можно получить в короткие сроки группировку быстрых, компактных и мощных кораблей.