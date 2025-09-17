МО: Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет на учениях "Запад-2025"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ "Запад-2025", в том числе отработали электронные пуски крылатых по критическим объектам условного противника, сообщили в Минобороны РФ.

"Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении.

"При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали электронные пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника", - добавили в МО РФ.

Отмечается, что во время полёта "стратеги" сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около четырёх часов.

Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, рассказали в МО РФ.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.