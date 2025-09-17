Модернизированный крейсер "Адмирал Нахимов" вернулся с первого этапа ходовых испытаний

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", прошедший модернизацию и капитальный ремонт на "Севмаше", успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что на этом этапе проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов. Испытания, в которых участвует сдаточная команда ПО "Севмаш" и экипаж корабля, продолжатся согласно графику.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" Севмаш

Ранее в июле глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин сообщил, что ремонт "Адмирала Нахимова" завершен и корабль идет на испытания.

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров типа "Орлан" (проекты 1144 и 11442). Его вывели из боевого состава флота в 1997 году. Контракт на ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" стороны подписали в 2013 году.

Сроки завершения работ неоднократно переносили. В августе 2020 года крейсер перевели из наливного бассейна к достроечной набережной. Возвращение корабля в строй планировали на 2022 год, но осенью 2021 года стало известно, что крейсер не выйдет на испытания раньше 2023 года.

В июне 2024 года, во время Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте, источник ТАСС сообщил, что "Адмирал Нахимов" приступит к ходовым испытаниям в 2025 году.

Модернизация крейсера предполагает значительное усиление его ударной мощи. По данным открытых источников, на его борту должны были разместить десять универсальных корабельных стрельбовых комплексов (УКСК) на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.