FPV-дроны "Скопа" доказали свою эффективность в зоне проведения СВО

Расчет FPV-дронов
Расчет FPV-дронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

ЦАМТО, 16 сентября. В научном центре беспилотных систем "Скопа" из Ставропольского края разработаны уникальные FPV-дроны, которые поставляются для подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Данные беспилотники на 80% состоят из комплектующих отечественного производства и способны преодолевать расстояния до 40 км с полезным грузом.

Дроны уже зарекомендовали себя в зоне боевых действий: их регулярно применяют соединения Южного военного округа. В настоящий момент производственные мощности НЦБС "Скопа" позволяют в месяц изготавливать 3 тыс. БЛА квадрокоптерного типа, 100 ед. самолетного типа, а также 10 тыс. различных электронных устройств (контроллеров, приемников и передатчиков, вспомогательных устройств расширения) и бесколлекторных моторов. При этом центр рассматривает увеличение объема до 10 тыс. квадрокоптеров в месяц.

БЛА "Скопа" в зависимости от своего размера способны нести груз до 9 кг. Это позволяет задействовать, в том числе, противотанковые мины и другие боеприпасы для поражения целей.

БЛА "Скопа" развивают максимальную скорость 120 км/ч и имеют помехозащищенную связь производства научного центра. Благодаря двойной частоте видеосигнала, при глушении первого беспилотники автоматически переключаются на второй, что помогает преодолеть вражеские системы радиоэлектронной борьбы.

Также на базе центра организовано обучение военнослужащих на специальность оператора БЛА ударного и разведывательного типа. Инструкторы являются непосредственными участниками спецоперации на Украине. Подготовка осуществляется как в специальном классе, где курсанты проходят теорию и тренируются в управлении дроном на симуляторе, так и на полигоне.

В целях совершенствования учебного и производственного процесса специалисты НЦБС находятся в постоянном взаимодействии с боевыми подразделениями и регулярно выезжают в зону проведения СВО для получения дополнительного опыта и оказания технической и методической помощи военнослужащим, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

