Швеция увеличит расходы на оборону в 2026 году

ЦАМТО, 16 сентября. Правительство Швеции увеличит расходы на оборону на 2,8 млрд. долл. в 2026 году, с учетом этого расходы на оборону составят 2,8% ВВП.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 15 сентября премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

"Мы делаем следующий большой шаг в укреплении шведской обороны. В предстоящем бюджете ассигнования на оборону увеличатся на 26,6 млрд. крон (около 2,8 млрд. долл.)", – сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства.

У.Кристерссон напомнил, что королевство намерено достичь цели НАТО в 3,5% ВВП уже к 2030 году.

Как уточняет Минобороны, бюджет на закупки увеличится в 2026 году на 12 млрд. крон (1,3 млрд. долл.) по сравнению с 2025 годом. В 2026 году Министерство обороны планирует приобрести средства ПВО и системы реактивной артиллерии, боеприпасы, бронемашины, надводные корабли, боевые катера, а также средства тактической транспортной авиации.

Как напоминает агентство, У.Кристерссон в апреле анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением Вооруженных сил со времен "холодной войны".

Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают закупки вооружений и планируют увеличить численность своих Вооруженных сил.

Справка ЦАМТО

Военные расходы Швеция за последние 8 лет (2017-2024 гг.) составили 63,618 млрд. долл. (1,37% ВВП), в том числе 5,229 млрд. долл. в 2017 году (0,98% ВВП), 5,396 млрд. долл. в 2018 году (0,98% ВВП), 5,560 млрд. долл. 2019 году (1,04% ВВП), 5,984 млрд. долл. в 2020 году (1,10% ВВП), 9,071 млрд. долл. в 2021 году (1,42% ВВП), 8,562 млрд. долл. в 2022 году (1,48%), 9,849 млрд. долл. в 2023 году (1,68%) и 13,967 млрд. долл. в 2024 году (2,29%).