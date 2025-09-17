Войти
Операторы БПЛА направляли огонь и прикрывали штурмовиков на учениях "Запад-2025"

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области.
В Минобороны России подчеркнули, что организация и выполнение всех учебно-боевых задач осуществлялось с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотных летательных аппаратов армейского корпуса Ленинградского военного округа выполнили разведку, корректировку огневых действий подразделений и поражение живой силы противника с помощью разведывательных и FPV-дронов на учениях "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы разведывательных БПЛА обеспечивали наблюдение за передним краем и тыловыми районами условного противника, своевременно выявляли позиции и перемещения техники. Полученные данные использовались для точной корректировки огня танковых и артиллерийских подразделений, а также для координации действий штурмовых групп. В это же время операторы ударных дронов производили полёты для прикрытия штурмовых групп и уничтожения живой силы условного противника. Каждый дрон был оснащен системой сброса. В качестве боевой части использовались 82-мм минометные мины. Запуск дронов производился из специально оборудованных блиндажей", - сообщили в военном ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что организация и выполнение всех учебно-боевых задач осуществлялось с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. 

