«Последняя линия защиты»: Индия использует пушки 2A42 как зенитное орудие

Индийская компания Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL) представила новую спаренную 30-мм зенитную платформу. В качестве средства поражения на ней используются две автоматические пушки 2A42, установленные на модифицированном лафете от шведского зенитного орудия Bofors L70.
Как указывается, широкое распространение БПЛА усложнило работу индийской ПВО. Традиционно состоящие на вооружении армии системы, такие как 40-мм зенитная пушка L-70 родом из 1950-х годов, несмотря на модернизацию, не справляется с современными угрозами, требующими более высокой скорострельности и плотности огня.
На этом фоне AVNL предложила установить две 30-мм советские пушки 2А42, обычно используемые в БМП-2, на лафет L-70. Примечательно, что одна из пушек размещена на платформе вверх дном. Это позволило уравновесить отдачу и дало возможность вести стрельбу в шахматном порядке.
Система поддерживает широкий диапазон углов возвышения: +85° для целей сверху и -5° для целей, идущих на малой высоте или прижимающихся к рельефу местности. Обстрел по горизонтали ведётся на 360°.
Трёхступенчатая системой подачи боеприпасов обеспечивает скорострельность до 1000 выстрелов в минуту на ствол. Зенитный комплекс может применять осколочно-фугасные и бронебойно-зажигательные снаряды, а также боеприпасы с неконтактным взрывателем.
