«Последняя линия защиты»: Индия использует пушки 2A42 как зенитное орудие

Источник изображения: topwar.ru

Индийская компания Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL) представила новую спаренную 30-мм зенитную платформу. В качестве средства поражения на ней используются две автоматические пушки 2A42, установленные на модифицированном лафете от шведского зенитного орудия Bofors L70.

В основе этой инновации лежит подъёмный редуктор EG-100 – механическое чудо, разработанное для бесперебойной работы как в автоматическом, так и в ручном режиме, наряду с усовершенствованной системой укладки и подачи боеприпасов

- говорится в издании IDRW.

Как указывается, широкое распространение БПЛА усложнило работу индийской ПВО. Традиционно состоящие на вооружении армии системы, такие как 40-мм зенитная пушка L-70 родом из 1950-х годов, несмотря на модернизацию, не справляется с современными угрозами, требующими более высокой скорострельности и плотности огня.

На этом фоне AVNL предложила установить две 30-мм советские пушки 2А42, обычно используемые в БМП-2, на лафет L-70. Примечательно, что одна из пушек размещена на платформе вверх дном. Это позволило уравновесить отдачу и дало возможность вести стрельбу в шахматном порядке.

Была создана гибридная система, сочетающая в себе надёжность прошлого и современную летальность. Эта платформа разработана как объектовая ПВО и призвана обеспечивать последнюю линию защиты критически важных объектов (ведя огонь на дистанции менее 4 км)

- отмечается в издании.

Система поддерживает широкий диапазон углов возвышения: +85° для целей сверху и -5° для целей, идущих на малой высоте или прижимающихся к рельефу местности. Обстрел по горизонтали ведётся на 360°.

Трёхступенчатая системой подачи боеприпасов обеспечивает скорострельность до 1000 выстрелов в минуту на ствол. Зенитный комплекс может применять осколочно-фугасные и бронебойно-зажигательные снаряды, а также боеприпасы с неконтактным взрывателем.

Новое изделие повысило вероятность поражения цели за счёт плотного огня, когда даже короткая очередь может уничтожить дроны или ракеты

- полагают в IDRW.

