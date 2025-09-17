В "Ростехе" рассказали о ракете Х-39

В "Ростехе" заявили, что ракета Х-39 точно поразила пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Легкая многоцелевая управляемая ракета Х-39 точно поражает цели за счет возможности управлять ею во время полета, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеоролик поражения здания, в котором располагался пункт управления беспилотниками ВСУ, легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение почти целого этажа.

"Система управления ракетой Х-39 позволяет оператору оружия вертолета направлять ее в уязвимые места объектов противника, выбирая нужный ракурс и точку попадания. При этом на борт вертолета с головки самонаведения ракеты поступает высококачественное изображение как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на показанном МО РФ видео вертолетчики направили боеприпас точно в стык перекрытия и фасада здания, что стало возможным благодаря тонкой настройке в реальном времени траектории полета Х-39 к цели.

"Это повышает эффективность поражения сложных целей, в том числе движущихся. Кроме того, ракета обладает мощной боевой частью, которая эффективна для широкой номенклатуры целей – от отдельных единиц бронетехники до защищенных объектов", – отметили в "Ростехе".

Х-39 применяются ударными вертолетами Ми-28Н и Ка-52. Ракета имеет высокую степень защиты от средств РЭБ противника.