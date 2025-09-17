Войти
Ростех: ракета Х-39 эффективна против любых целей

Применение ракеты Х-39
Применение ракеты Х-39.
Источник изображения: Телеграм-канал "Бортовой Журнал Военлета"

Это возможно благодаря настройке траектории в реальном времени, сообщили в пресс-службе госкорпорации

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Разработанная Ростехом легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) Х-39 показывает высокую эффективность благодаря возможности настройки траектории онлайн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В Ростехе обратили внимание на публикацию Министерства обороны РФ, в которой запечатлен момент поражения пункта управления беспилотниками ВСУ легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39.

"Система управления ракетой Х-39 позволяет оператору оружия вертолета направлять ее в уязвимые места объектов противника, выбирая нужный ракурс и точку попадания. При этом на борт вертолета с головки самонаведения ракеты поступает высококачественное изображение как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. В данном случае вертолетчики направили боеприпас точно в стык перекрытия и фасада здания. Х-39 демонстрирует преимущество тонкой настройки в реальном времени траектории полета ракеты к цели", - говорится в сообщении.

В Ростехе отметили, что подобная функция повышает эффективность поражения любых целей, в том числе движущихся. Там подчеркнули, что ракета обладает мощной боевой частью, позволяющая уничтожать как отдельные единицы бронетехники, так и защищенные объекты.

"Х-39 применяются ударными вертолетами Ми-28Н и Ка-52. Ракета имеет высокую степень защиты от средств РЭБ противника", - уточнили в пресс-службе.

Легкая многоцелевая управляемая ракета Х-39, ранее известная как "Изделие 305", принята на вооружение ВКС России с 2022 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
