Ложные цели для умных противокорабельных ракет.

На оборонной выставке DSEI 2025 концерн Rheinmetall представил новую систему ложных целей, предназначенную для обмана более умных противокорабельных ракет. Комплекс MASS nova стал преемников системы автоматического уничтожения нескольких боеприпасов (Multi Ammunition Softkill System, MASS), существующей уже более 25 лет и защищающей корабли нескольких флотов

Система MASS формирует облако из отражающего материала

Сегодня облака из отражающего материала, создаваемые системами радиоэлектронного подавления, такими как MASS, уже недостаточно для того, чтобы обмануть интеллектуальную противокорабельную ракету последнего поколения. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) стали обычным явлением, благодаря которым эти средства поражения получают всё более точные возможности идентификации, и поэтому их всё труднее отвлечь от реальной цели — корабля. Для решения этой проблемы, концерн Rheinmetall приступил к разработке преемника MASS и новых ложных целей, которые будут создавать не обычное облако, а нечто, более напоминающее реальную цель.

Учитывая широкое распространение MASS, компания инвестировала в то, что может стать второй историей успеха в области морских ложных целей. На сегодняшний день продано более 400 пусковых установок MASS, система установлена более чем на 50 кораблях различных классов и находится на вооружении 60 ВМС по всему миру, и их число продолжает расти, подчеркнули представители Rheinmetall.

ПУ комплекса MASS nova на DSEI 2025

MASS nova разрабатывается подразделением Business Unit Protection System, одним из четырёх подразделений Rheinmetall, на средства компании. Первым элементом новой системы является пусковая установка (ПУ). По сравнению с предыдущей моделью новая ПУ способна поворачиваться на 360° по азимуту и на 90° по углу места, вмещает больше ложных целей – 40 против 32, так как в ней 10 магазинов вместо восьми. Мало того, что они длиннее: при сохранении калибра 81 мм, обеспечивающего полную совместимость с существующими ложными целями, новая ПУ может использовать эффекторы, которые на 80 мм длиннее, а значит, эффективная масса средств противодействия больше, и, следовательно, один снаряд более эффективен.

Новая ПУ имеет совершенно новую конструкцию: угол наклона лопастей можно регулировать, он может достигать 90°, что позволяет запускать несколько ложных целей с разной дисперсией в зависимости от необходимости, оптимизируя характеристики для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения и лазерным наведением. Как утверждают разработчики, в целом полезная нагрузка увеличилась на 50 %, но при этом сама ПУ стала легче. Угловая скорость осталась такой же, как у оригинальной ПУ MASS. Вместе с тем, новая ПУ для занятия оптимального положения для запуска и обеспечения полного обзора корабля движется по другой, упрощённой кинематике.

Главная же революция, по данным производителя, связана с совершенно новым типом приманки, названным 3DDS, или 3D Decoy Swarm («трехмерная приманка-рой»). На самом деле это дрон. Перед запуском он имеет трубчатую форму, аналогичную форме других приманок. В углублениях спереди и сзади расположены четыре рычага, каждый из которых несет двухлопастной несущий винт, которые разворачиваются после запуска, превращая приманку в беспилотник.

Ложная цель типа 3DDS

Рой 3DDS запускается при обнаружении угрозы и подтверждении того, что это, возможно, боевая часть с радиолокационным наведением. Перед запуском программируется двусторонняя связь, после чего дроны вылетают и выстраиваются в формацию, которая в «глазах» вражеской противокорабельной ракеты будет имитировать форму надстройки корабля на расстоянии от реальной цели.

По мнению разработчиков, воспроизведение трёхмерной формы привлечёт даже самые умные ракеты текущего и, возможно, будущего поколения. 3DDS могут работать от одной до двух минут, чего достаточно, чтобы отвлечь приближающуюся ракету от реальной цели. «Все горячие точки радаров и отражающие поверхности будут имитироваться роем дронов. После завершения формирования рой ложных целей отделяется от корабля и, следуя заранее запрограммированным маршрутом, достигает оптимальной точки привлечения внимания», — пояснили в Rheinmetall.

Количество необходимых ложных целей зависит от размеров корабля: для имитации патрульного катера или небольшого корвета достаточно трёх-четырёх, а для крупного боевого корабля, такого как фрегат, потребуется от восьми до десяти. 3DDS-ловушки разработаны Технологическим центром Rheinmetall в Дюссельдорфе, а материал для радиолокационных ловушек предоставлен третьей стороной. Для привлечения противорадиолокационных ракет концерн Rheinmetall рассматривает возможность добавления в ловушку активного излучения.

Кроме того, разрабатываются новые инфракрасные полезные нагрузки, сажа, стеклянные шарики, латунная пыль, а также новое поколение более длинных снарядов MASS. Согласно информации, собранной на DSEI, Rheinmetall объединяет инфракрасные и миллиметровые ложные цели в одном боеприпасе благодаря увеличенному доступному объёму.

Точные размеры и масса ПУ не разглашаются, так как она всё ещё находится в разработке, поэтому возможны некоторые изменения. В Rheinmetall планируют провести первые огневые испытания в ноябре 2025 года, чтобы завершить квалификационные испытания к 2027 году и выпустить MASS nova на рынок в 2028 году.

Источник: edrmagazine.eu