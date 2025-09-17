Войти
Индия перешла «красную черту», присоединившись к учениям «Запад-2025»

929
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индия окончательно отвернулась от США и перешла «красную черту», присоединившись к российско-белорусским учениям «Запад-2025», на которых союзные силы Москвы и Минска отрабатывают нападение на страны НАТО. Об этом пишет британская пресса.

Индия совместно с Россией и Белоруссией отрабатывает конфликт со странами НАТО, индийский премьер Нарендра Моди отправил на учения «Запад-2025» более 60 военнослужащих индийской армии, которые в настоящее время находятся на полигоне Мулино в Нижегородской области России. Как пишет британское издание The Times, это происходит на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Нью-Дели.

В индийском Минобороны подтвердили отправку военных на российско-белорусские учения, в Россию отправилось 65 военнослужащих ВС Индии. Как заявили в Нью-Дели, основная цель участия индийских военных в учениях «Запад» — это укрепление оборонного сотрудничества между Россией и Индией и духа взаимного доверия.

Индийские военные на полигоне Мулино отработают совместные действия не только с российскими и белорусскими военными, но и с военнослужащими других стран, также приглашенных на учения.

Да и непонятно удивление британцев появлением индийцев на учениях «Запад», если на них присутствуют даже американские военные, правда, в роли наблюдателей. Учения полностью открытые и не направлены против конкретной страны или альянса стран. Это неоднократно заявляли как в Москве, так и в Минске. А что там себе придумали различные «эксперты» — это их дело.

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
