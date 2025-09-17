«Должно быть, сделано из золота»: скандал с закупкой полевых кухонь в Чехии

Источник изображения: topwar.ru
Иллюстративное фото
В ноябре 2023 года Минобороны Чехии после подставного тендера (второй участник убыл «по объективным причинам») заключило контракт стоимостью 66 млн крон ($3,2 млн) с компанией 4 Army на поставку пятиконтейнерной полевой кухни модели Kalich не позднее ноября 2024 года.
Однако в мае 2025 года местные журналисты выяснили, что поставщик так и не передал её в войска, а также установили собственника фирмы-подрядчика (не имеющей никакого производства), которым оказался экс-сенатор от партии ODS Властимил Сенал. За 6 лет его компания, фактически являющаяся «фирмой-пустышкой», получила заказы от Минобороны на более 400 млн крон.
- заявил журналистам экс-сенатор.
Партию ODS возглавляет Петр Фиала – премьер-министр страны – и за ней закреплены ключевые должности в правительстве: посты министров обороны, иностранных дел и финансов. Начал разгораться скандал.
Источник изображения: topwar.ru
В Минобороны пояснили, что сроки поставки кухни были сорваны из-за наводнения, затопившего одну из производственных площадок подрядчика. Но в полный рост встал вопрос о стоимости закупки: «кухня по цене семейного дома», писали журналисты. Оппозиция в лице партии ANO заявила, что военное ведомство скрывает финансовые проблемы и систематически не публикует контракты в публичном реестре.
- заявили в военном ведомстве, указав, что этого не было ни при предыдущем руководстве, нет и сейчас.
Однако факты всё же заставляют усомниться в этих словах.
- заявили изданию Seznam Zprávy производители контейнеров и кухонного оборудования по поводу цены армейской столовой.
Источник изображения: topwar.ru
Самыми дорогими компонентами кухни оказались конвекционные печи, варочные модули и фритюрницы, поставляемые немецкой компанией Kärcher. Поэтому журналисты обратились в чешское отделение Kärcher с просьбой предоставить информацию о цене, однако им отказали:
По словам местных производителей, они бы поставили армии аналогичное оборудование в 2-3 раза дешевле, а по отдельным компонентам – в 6 раз. При этом они сообщили, что их даже не уведомили о тендере. В итоге победил посредник, скупивший матчасть на стороне.
- вопрошает Яна Чернохова.