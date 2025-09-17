Войти
Военное обозрение

«Должно быть, сделано из золота»: скандал с закупкой полевых кухонь в Чехии

953
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Иллюстративное фото

В ноябре 2023 года Минобороны Чехии после подставного тендера (второй участник убыл «по объективным причинам») заключило контракт стоимостью 66 млн крон ($3,2 млн) с компанией 4 Army на поставку пятиконтейнерной полевой кухни модели Kalich не позднее ноября 2024 года.

Однако в мае 2025 года местные журналисты выяснили, что поставщик так и не передал её в войска, а также установили собственника фирмы-подрядчика (не имеющей никакого производства), которым оказался экс-сенатор от партии ODS Властимил Сенал. За 6 лет его компания, фактически являющаяся «фирмой-пустышкой», получила заказы от Минобороны на более 400 млн крон.

Я что, единственный в мире, кто занимается контейнерами?

- заявил журналистам экс-сенатор.

Партию ODS возглавляет Петр Фиала – премьер-министр страны – и за ней закреплены ключевые должности в правительстве: посты министров обороны, иностранных дел и финансов. Начал разгораться скандал.

Источник изображения: topwar.ru

В Минобороны пояснили, что сроки поставки кухни были сорваны из-за наводнения, затопившего одну из производственных площадок подрядчика. Но в полный рост встал вопрос о стоимости закупки: «кухня по цене семейного дома», писали журналисты. Оппозиция в лице партии ANO заявила, что военное ведомство скрывает финансовые проблемы и систематически не публикует контракты в публичном реестре.

Заявку [на участие в тендере] мог подать любой. В Минобороны не было никакого мошенничества, в Минобороны реализуются прозрачные контракты

- заявили в военном ведомстве, указав, что этого не было ни при предыдущем руководстве, нет и сейчас.

Однако факты всё же заставляют усомниться в этих словах.

Эта матчасть, должно быть, сделана из золота

- заявили изданию Seznam Zprávy производители контейнеров и кухонного оборудования по поводу цены армейской столовой.

Источник изображения: topwar.ru

Самыми дорогими компонентами кухни оказались конвекционные печи, варочные модули и фритюрницы, поставляемые немецкой компанией Kärcher. Поэтому журналисты обратились в чешское отделение Kärcher с просьбой предоставить информацию о цене, однако им отказали:

Учитывая, что речь идет о договорных отношениях, затрагивающих интересы безопасности Чешской Республики, мы не уполномочены раскрывать какие-либо факты, касающиеся деловых отношений такого характера.

По словам местных производителей, они бы поставили армии аналогичное оборудование в 2-3 раза дешевле, а по отдельным компонентам – в 6 раз. При этом они сообщили, что их даже не уведомили о тендере. В итоге победил посредник, скупивший матчасть на стороне.

Мне тоже кажется, что это дорого, но что мне как министру обороны делать, если мы выполняем все требования закона, публикуем контракты, а цена получается такая?

- вопрошает Яна Чернохова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 19:28
  • 10534
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025