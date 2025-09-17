«Должно быть, сделано из золота»: скандал с закупкой полевых кухонь в Чехии

Источник изображения: topwar.ru

В ноябре 2023 года Минобороны Чехии после подставного тендера (второй участник убыл «по объективным причинам») заключило контракт стоимостью 66 млн крон ($3,2 млн) с компанией 4 Army на поставку пятиконтейнерной полевой кухни модели Kalich не позднее ноября 2024 года.

Однако в мае 2025 года местные журналисты выяснили, что поставщик так и не передал её в войска, а также установили собственника фирмы-подрядчика (не имеющей никакого производства), которым оказался экс-сенатор от партии ODS Властимил Сенал. За 6 лет его компания, фактически являющаяся «фирмой-пустышкой», получила заказы от Минобороны на более 400 млн крон.

Я что, единственный в мире, кто занимается контейнерами?

- заявил журналистам экс-сенатор.

Партию ODS возглавляет Петр Фиала – премьер-министр страны – и за ней закреплены ключевые должности в правительстве: посты министров обороны, иностранных дел и финансов. Начал разгораться скандал.

В Минобороны пояснили, что сроки поставки кухни были сорваны из-за наводнения, затопившего одну из производственных площадок подрядчика. Но в полный рост встал вопрос о стоимости закупки: «кухня по цене семейного дома», писали журналисты. Оппозиция в лице партии ANO заявила, что военное ведомство скрывает финансовые проблемы и систематически не публикует контракты в публичном реестре.

Заявку [на участие в тендере] мог подать любой. В Минобороны не было никакого мошенничества, в Минобороны реализуются прозрачные контракты

- заявили в военном ведомстве, указав, что этого не было ни при предыдущем руководстве, нет и сейчас.

Однако факты всё же заставляют усомниться в этих словах.

Эта матчасть, должно быть, сделана из золота

- заявили изданию Seznam Zprávy производители контейнеров и кухонного оборудования по поводу цены армейской столовой.

Самыми дорогими компонентами кухни оказались конвекционные печи, варочные модули и фритюрницы, поставляемые немецкой компанией Kärcher. Поэтому журналисты обратились в чешское отделение Kärcher с просьбой предоставить информацию о цене, однако им отказали:

Учитывая, что речь идет о договорных отношениях, затрагивающих интересы безопасности Чешской Республики, мы не уполномочены раскрывать какие-либо факты, касающиеся деловых отношений такого характера.

По словам местных производителей, они бы поставили армии аналогичное оборудование в 2-3 раза дешевле, а по отдельным компонентам – в 6 раз. При этом они сообщили, что их даже не уведомили о тендере. В итоге победил посредник, скупивший матчасть на стороне.

Мне тоже кажется, что это дорого, но что мне как министру обороны делать, если мы выполняем все требования закона, публикуем контракты, а цена получается такая?

- вопрошает Яна Чернохова.