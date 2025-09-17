ТАРКР «Адмирал Нахимов» вернулся на «Севмаш», завершив первый этап испытаний

Источник изображения: topwar.ru

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» завершил первый этап заводских ходовых испытаний, вернувшись на «Севмаш». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Адмирал Нахимов» успешно завершил первый этап заводских испытаний, который прошел в акватории Белого моря. На данный момент крейсер находится у причальной стенки «Севмаша», готовясь к выходу на второй этап, который, по предварительной информации, пройдет уже в водах Баренцева моря. О завершении первого этапа доложено главкому ВМФ РФ Александру Моисееву.

В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов.

- говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» прошел капитальный ремонт с модернизацией, в рамках которой полностью поменял свое вооружение, а также обновил ряд систем. Сейчас крейсер проходит послеремонтные испытания, после которых вернется в боевой состав Северного флота. Сроки не называются, но подчеркивается, что испытания идут по графику.

По последним данным, корабль получил 80 ячеек УКСК под крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон», 92 (вероятно) шахты ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпед либо ПЛУР «Водопад», т. е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.