«Добьёт цели после первых дней войны»: показан планирующий боеприпас Spear Glide

Источник изображения: topwar.ru

Европейский концерн MBDA показал макет Spear Glide – нового планирующего боеприпаса воздушного базирования, создаваемого на базе малогабаритной крылатой ракеты Spear, предназначенной в первую очередь для истребителя F-35 и также находящейся на стадии разработки.

В MBDA пояснили, что после первых дней войны, когда применяется более совершенное оружие, снижающее эффективность ПВО противника, следует перейти к использованию Spear Glide как более дешёвого и массового изделия, которое сможет «добить цели», покончив с основными очагами организованного сопротивления неприятеля.

В отличие от Spear, у Spear Glide нет турбореактивного двигателя и топливной системы. Он призван выступать в качестве пробивного снаряда, предназначенного для уничтожения незащищённых и умеренно укреплённых стационарных объектов, таких как бункеры и КП, а также медленно движущихся целей. Изделие для поражения использует кинетическую энергию и нераскрытое количество ВВ.

Радиолокационная ГСН Spear была заменена на электрооптическую/инфракрасную ГСН, которая позволяет осуществлять навигацию на основе изображения и наведение на цель на конечном участке траектории даже в условиях отсутствия спутниковой связи. Боеприпас также оснащается полуактивной лазерной ГСН, которая позволит ещё больше повысить точность при сторонней подсветке цели.

Источник изображения: topwar.ru

При разработке Spear Glide учитывались три основных приоритета: возможность быстрого производства; ускоренная интеграция в различные боевые платформы; и снижение стоимости.

Поскольку это планирующий боеприпас, его энергия на заключительном этапе полёта значительно меньше средств поражения, оснащённых двигателем, а манёвренность в конце маршрута относительно ограничена. Однако, так как это более дешёвое оружие, в MBDA считают, что против одной цели можно будет использовать несколько единиц Spear Glide, что значительно повысит вероятность поражения.

Spear Glide имеет длину менее 2 м и массу менее 100 кг. Для его запуска используются существующие пусковые установки, такие как трёх- и четырёхконтейнерные, разработанные для Spear. Разработчик нацелен на рынок боевых самолётов 4-го поколения, новое изделие подходит для таких самолётов, как Eurofighter Typhoon, Saab Gripen и KAI KF-21. При этом компания близка к сертификации внутрифюзеляжной ПУ для F-35. Дальность действия не указана, так как она во многом зависит от высоты сброса и ветра.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагают в издании EDR On-Line, дальность действия должна быть сопоставима с дистанцией полёта конкурирующих систем, таких как GBU-53/B Storm Breaker и Spice 250.

Spear Glide был разработан с тем учётом, чтобы его можно было легко выпускать на традиционной инженерной базе, а не на высокотехнологичных мощностях, характерных для производства оружия. Это не только позволит наладить массовое производство, но и упрощает потенциальную передачу технологий странам-заказчикам с возможностью внедрения в изделие национальных компонентов.

В MBDA заявляют, что Spear Glide уже сформирован как концепт, и компания занята тестированием двух новых основных компонентов: ГСН и БЧ. Полная разработка будет запущена, когда появится заказчик. В этом случае она займёт 2,5-3 года.