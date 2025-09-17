Войти
Военное обозрение

«Добьёт цели после первых дней войны»: показан планирующий боеприпас Spear Glide

922
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейский концерн MBDA показал макет Spear Glide – нового планирующего боеприпаса воздушного базирования, создаваемого на базе малогабаритной крылатой ракеты Spear, предназначенной в первую очередь для истребителя F-35 и также находящейся на стадии разработки.

В MBDA пояснили, что после первых дней войны, когда применяется более совершенное оружие, снижающее эффективность ПВО противника, следует перейти к использованию Spear Glide как более дешёвого и массового изделия, которое сможет «добить цели», покончив с основными очагами организованного сопротивления неприятеля.

В отличие от Spear, у Spear Glide нет турбореактивного двигателя и топливной системы. Он призван выступать в качестве пробивного снаряда, предназначенного для уничтожения незащищённых и умеренно укреплённых стационарных объектов, таких как бункеры и КП, а также медленно движущихся целей. Изделие для поражения использует кинетическую энергию и нераскрытое количество ВВ.

Радиолокационная ГСН Spear была заменена на электрооптическую/инфракрасную ГСН, которая позволяет осуществлять навигацию на основе изображения и наведение на цель на конечном участке траектории даже в условиях отсутствия спутниковой связи. Боеприпас также оснащается полуактивной лазерной ГСН, которая позволит ещё больше повысить точность при сторонней подсветке цели.

Источник изображения: topwar.ru

При разработке Spear Glide учитывались три основных приоритета: возможность быстрого производства; ускоренная интеграция в различные боевые платформы; и снижение стоимости.

Поскольку это планирующий боеприпас, его энергия на заключительном этапе полёта значительно меньше средств поражения, оснащённых двигателем, а манёвренность в конце маршрута относительно ограничена. Однако, так как это более дешёвое оружие, в MBDA считают, что против одной цели можно будет использовать несколько единиц Spear Glide, что значительно повысит вероятность поражения.

Spear Glide имеет длину менее 2 м и массу менее 100 кг. Для его запуска используются существующие пусковые установки, такие как трёх- и четырёхконтейнерные, разработанные для Spear. Разработчик нацелен на рынок боевых самолётов 4-го поколения, новое изделие подходит для таких самолётов, как Eurofighter Typhoon, Saab Gripen и KAI KF-21. При этом компания близка к сертификации внутрифюзеляжной ПУ для F-35. Дальность действия не указана, так как она во многом зависит от высоты сброса и ветра.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагают в издании EDR On-Line, дальность действия должна быть сопоставима с дистанцией полёта конкурирующих систем, таких как GBU-53/B Storm Breaker и Spice 250.

Spear Glide был разработан с тем учётом, чтобы его можно было легко выпускать на традиционной инженерной базе, а не на высокотехнологичных мощностях, характерных для производства оружия. Это не только позволит наладить массовое производство, но и упрощает потенциальную передачу технологий странам-заказчикам с возможностью внедрения в изделие национальных компонентов.

В MBDA заявляют, что Spear Glide уже сформирован как концепт, и компания занята тестированием двух новых основных компонентов: ГСН и БЧ. Полная разработка будет запущена, когда появится заказчик. В этом случае она займёт 2,5-3 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
EF-2000
F-35
GBU-39
Gripen NG
Компании
KAI
Leonardo
MBDA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 19:28
  • 10534
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025