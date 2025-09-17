Войти
Краснозвездные российские Як-52 приступили к отстрелу украинских БПЛА

ТГ-канал Fighterbomber

Идея по привлечению к перехвату вражеских беспилотников спортивно-тренировочными самолетами Як-52 начала претворяться в жизнь.

В телеграм-канале Fighterbomber размещено видео, демонстрирующее подготовку такого моноплана к вылету.

Ярко раскрашенный летательный аппарат с красной звездой и полосами принадлежит Специальному летному отряду "Барс-Сармат", который приступил к отстрелу вторгшихся в наше воздушное пространство БПЛА противника.



Сообщается, что уже найдено шесть самолетов, запасные двигатели к ним. Также есть пилоты и техники.

Если сейчас в задней кабине находится вооруженный автоматом стрелок, то позже в его распоряжении будет уже специальная турель.

Ранее также демонстрировался российский "пятьдесят второй", имеющий специальное прицельное оборудование.

Видео и фото: ТГ-канал Fighterbomber

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Як-52
Проекты
БПЛА
