Дрон-бомбардировщик "Кощей" начали применять в зоне СВО

Полезная нагрузка аппарата составляет до 15 кг, а дальность полета до 30 км, отметили в компании-разработчике ООО "Доминанта"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Дрон - аналог украинской "Бабы-яги" для бомбардировки и доставки грузов "Кощей" начал использоваться в зоне спецоперации. Об этом ТАСС рассказали в компании-разработчике ООО "Доминанта" (Тверь).

"Нашими инженерами создан гексакоптер-бомбардировщик "Кощей". Это дрон - аналог украинской "Бабы-яги", хотя технически это совершенно иной аппарат. Проект разрабатывался по запросу тверских волонтеров. "Кощей" - возвращаемый беспилотник, несущий от трех до шести зарядов. Дрон уже применяется в зоне спецоперации, партия аппаратов поступила на авдеевское направление. Отзывы от военнослужащих получаем положительные", - рассказали в организации.

Полезная нагрузка аппарата - до 15 кг. "Дрон может также применяться для доставки в труднодоступные зоны, где бойцы по той или иной причине оказались отсечены от обычных способов снабжения.

В будущем планируем его использование в качестве "машины спасения" для МЧС", - отметил официальный представитель компании-разработчика.

В организации уточнили, что дальность применения "Кощея" - до 30 км. "При использовании ретранслятора связи аппарат может летать и дальше", - добавили в "Доминанте".