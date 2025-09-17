Войти
Перечислены модификации самого массового танка ВСУ

Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters.

«РГ»: ВСУ используют более десяти модификаций танка Т-72

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют более десяти модификаций советского Т-72, который остается самым массовым танком Киева. Используемые ими варианты Т-72 перечислила «Российская газета» («РГ»).

Отмечается, что недавно на вооружении Украины заметили хорватские танки M-84, которые являются модернизированной версией экспортного Т-72М1. Эти машины также легли в основу польских PT-91 Twardy и Т-72М1R, которые поставляли Киеву. Кроме того, на базе Т-72М1 разработали чешские Т-72EA.

Также в танковых соединениях ВСУ замечены советские Т-72АВ, Т-72Б и Т-72Б1, которые дополняют редкие украинские модификации — Т-72АГ и Т-72АМТ. «Всего же во вражеские части и соединения поступило около 660 Т-72 и их модернизированных вариантов, из которых более 360 потеряно. Сейчас эти танки являются самыми многочисленными в ВСУ», — говорится в материале.

В апреле на полигоне под Харьковом заметили украинский танк «Франкенштейн», состоящий из деталей нескольких машин. Ранний вариант Т-72АМГ получил катки от Т-55, пулеметную установку танка Т-80УД и двигатель базовых Т-72 — В-84-1.

