Взгляд на «Запад»: на российско-белорусских учениях отработали уничтожение вторгшегося противника

Для противодействия условному врагу использовались авиабомбы и новейший мобильный лазер «Шафран»

Применение боевых лазеров «Шафран», штурмовые действия малых мобильных групп и массовое использование наземных и воздушных дронов — такие действия отработали на учениях «Запад-2025». Один из ключевых этапов проходил на общевойсковом полигоне «Борисовский» в Белоруссии. Моделирование боевых действий происходило на основе опыта, полученного в ходе военной спецоперации на Украине.

На исходных позициях

Высота Блиндажная-2, несмотря на грозное название, была молниеносно «захвачена» журналистами. Они высадились из автобусов и с телекамерами и штативами наперевес быстро оккупировали заранее подготовленные трибуны. Была слышна не только русская, но и французская, немецкая и английская речь. Учения вызвали большой интерес — их посетили более 150 представителей СМИ из 15 стран.

— Всё-таки интересно, что нового нам покажут? — журналисты постоянно задавали этот вопрос друг другу. Ждали сенсации.

Следом на полигон подтянулись международные наблюдатели из 23 стран мира. Среди них были представители государств, входящих в НАТО: США, Турции и Венгрии.

Начали беспилотники

В небе показалась маленькая точка — это был разведывательный дрон «Суперкам С-350». Он беззвучно пролетел над полигоном — и всем стало понятно, что сейчас всё начнется. Позиции условного противника уточнены, пора действовать. Тем не менее шум низколетящих истребителей-бомбардировщиков СУ-34 под прикрытием Су-30СМ2 многих застал врасплох — к нему непросто привыкнуть.

Самолеты поочередно нанесли удары бомбами ФАБ-500 по деревне, куда зашли передовые части противника. Затем российско-белорусские силы нанесли с помощью БПЛА удары по мостам, изолируя поле боя. В дело вступила ствольная артиллерия двух сторон.

С российско-белорусской стороны, меняя друг друга, открыли огонь модернизированные Т-72Б3М, — такой прием называется «танковая карусель». Затем по обнаруженным артиллерийским позициям отработали штурмовики Су-25 и Як-130.

Боевой лазер и другие новинки

Условный противник тем временем нащупал наши позиции и решил их атаковать с помощью БПЛА. Тут вступил в дело боевой лазер «Шафран» — его применение стало неожиданной новостью.

— Мобильный комплекс «Шафран» уничтожает малогабаритные БПЛА на расстоянии до 1 км, — объявил диктор на полигоне. — Время поражения — менее 10 секунд. Экипаж состоит из трех человек. Сейчас проводятся испытания комплекса.

Также наши войска прикрывали бойцы с ружьями «Антидрон» и пулеметчики.

По наступающей пехоте и бронетехнике начали работать расчеты противотанковых управляемых ракет (ПТУР), установленных на мотовездеходах «Улан». Эти машины сделаны на базе отечественного автомобиля «Нива» и появились в зоне проведения СВО всего несколько месяцев назад.

Также продемонстрировали работу модернизированной системы залпового огня БМ-21 — это обновленный «Град», который может вести огонь без экипажа. Такие возможности боевой машины должны будут свести к минимуму потери наших «реактивщиков» при контрбатарейной борьбе противника.

По противнику начали работать дроны «Квадро-М», которые могут нести до 7 кг полезной нагрузки, в частности несколько специальных бомб.

До победного

Условный противник был остановлен в стрелковом бою, и союзные силы перешли в атаку. По позициям неприятеля неуправляемыми реактивными ракетами отработали боевые вертолеты Ми-35. С фланга группа из двух танков Т-72Б3М прямой наводкой начала уничтожать огневые точки. Заработали комплексы РЭБ, лишив агрессоров связи. Минометные батареи установили дымовую завесу, и наши войска пошли вперед.

Занятый условным противником населенный пункт атаковали штурмовые группы — двойки и тройки. Они двигались на мотовездеходах, мотоциклах и в пешем порядке. Их поддерживали наземные дроны с комплексами РЭБ, что позволило избежать ударов вражеских БПЛА по нашим штурмовикам.

Тем не менее появились «раненые» — с поля учебного боя их эвакуировали с помощью роботизированных платформ. Небольшие колесные и гусеничные машины, а также БПЛА доставляли боекомплект и другие необходимые грузы нашим штурмующим подразделениям.

Враг дрогнул, но отступать ему пришлось по местности, которую заранее заминировали с помощью дронов. Населенный пункт скоро был зачищен, и над ним победно взвились белорусский и российский флаги.

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что сейчас учения «Запад-2025» находятся на своей завершающей стадии.

— Новое всё, особенно формы и способы тактических действий войск, — сказал он. — У нас есть хорошая возможность, помимо проведения собственного анализа, еще и получать опыт от наших российских коллег, которым они активно делятся. Если взять оперативный, стратегический уровни, скажу так: нам удалось в систему проведения данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного или могущественного поражения. Также мы впервые смогли систематизировать и отработать вопросы применения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им.

Ранее глава белорусского военного ведомства заявлял, что на учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса «Орешник».

— Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания, — заявил он.

После отработки боевого эпизода на полигоне показали несколько новых разработок белорусского оборонно-промышленного комплекса — комплексы РЭБ для борьбы с дронами, БПЛА и боеприпасы к ним, радиолокационные станции ближней разведки.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября.

Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко назвал учения «Запад-2025» «беспрецедентно открытыми».

— Мы не несем никому угрозы, мы за выстраивание конструктивного и прагматичного диалога, — сказал он.

Тем не менее на Западе нервно отреагировали на происходящее. Накануне старта Польша объявила о закрытии границы с Белоруссией. Ограничения вступили в силу в ночь с 11 на 12 сентября и затронули не только автомобильные, но и железнодорожные переходы. Латвия, Эстония и Литва объявили о частичном закрытии воздушного пространства вдоль границ с Россией.

