ДАКС-25 открылся в Жуковском.

13 сентября в Жуковском на территории Дворца культуры в пятый раз открылся Детский авиационно-космический салон ДАКС-25. В 2025 году Московская и Тверская области были выбраны для масштабного события, объединяющее людей, влюблённых в небо.

Детский авиационно-космический салон — это праздник для всей семьи, и значимая образовательная инициатива, направленная на знакомство подрастающего поколения с авиационными и космическими профессиями. Миссия мероприятия — развивать интерес к инженерным специальностям, техническому творчеству и видам спорта, связанным с авиацией и космосом

Един в двух лицах

ДАКС - 2025 в этом году состолся на двух площадках. Он начался в августе этого года на аэродроме «Борки» в Кимрах и продолжился в Жуковском.

Как заявил Владимир Борисов, член организационного комитета ДАКС имени И. П. Волка, В Кимрах гостям и посетителя салона были представлены образцы авиационной техники, прошли мастер-классы для детей по авиамоделированию и управлению беспилотниками. Посетители смогли пообщаться с лётчиками-испытателями, принять участие в конкурсах и викторинах, посетить интерактивные зоны и военно-патриотическую экспозицию. Гвоздём программы стало авиашоу.

Источник: Валерий Агеев

Насыщенная лётная программа включала в себя показательные полеты пилотов на самолетах малой авиации, планерах, а также полеты авиамоделей и беспилотников. Возрождающийся аэродром Борки вместил порядка 4 тысяч зрителей из Москвы, Дубны, Кимр.

Источник: Валерий Агеев

В Жуковском для посетителей и гостей были подготовлены мастер-классы по созданию моделей самолётов, управлению дронами и сборки ракет. Работу интерактивных зон поддержали преподаватели и студенты Жуковского авиационного техникума им. В.А. Казакова и ведущих технических вузов, в том числе МАИ, МИФИ и МГТУ имени Н.Э. Баумана. Гостям была представлена выставка авиационной техники, авто-мото техники, экспозиция макетов исторического и современного оружия.

Источник: Валерий Агеев

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак на торжественной церемонии открытия салона заявил о том, что салон успел зарекомендовать себя, как уникальное мероприятие, которого ждут многие наши жители. За четыре года проведения мероприятие стало популярным не только среди местных жителей, но и молодых авиационных энтузиастов из разных регионов России, отметил Пак.

Источник: Валерий Агеев

Организаторы много внимания уделяют возможности личного общения школьников с Героями Советского Союза и России, опытными лётчиками-испытателями, космонавтами и авиационными конструкторами.

По словам Андроника Пака, миссия детского авиасалона как младшего брата МАКСа – познакомить подростков с авиационными и космическими профессиями, приобщить к авиационным видам спорта, способствовать профессиональной ориентации молодёжи и заинтересовать ребят связать своё будущее с авиацией. Власти города планируют придать авиасалону статус значимого дополнения к МАКСу, который традиционно проводился на территории ЛИИ имени Громова.

ЦАГИ - участник салона

Как ведущий отечественный центр авиационной науки ЦАГИ заинтересован в вовлечении одаренной молодежи в исследовательскую работу и научно-техническое творчество с самого раннего возраста. ЦАГИ является постоянным участником Детского авиационно-космического салона имени И.П. Волка.

Результаты четырех состоявшихся ДАКС, нашедшие свое отражение в демонстрации комплексных, продуманных, оригинальных технических проектов, выпуске сборника научных докладов, расширении географии присутствия движения «Летающее поколение», стали ярким свидетельством того, насколько важны в современных условиях связь и преемственность поколений, сохранение и развитие научных и инженерно-технических школ авиационно-космической отрасли, а также поддержка целеустремленных, дерзких, активных молодых людей.

Как отметила руководитель центра корпоративной культуры ФАУ «ЦАГИ» Екатерина Ростовцева, пятый юбилейный ДАКС-2025 позволит открыть новые грани таланта его участников. Осознавая всю важность создания благоприятных условий для раскрытия молодежного потенциала, ЦАГИ выражает готовность оказывать содействие развитию инициатив организаторов салона.

Источник: Валерий Агеев

Коротко об истории салона

Впервые ДАКС был проведён в 2021 году практически одновременно с проведением Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. С самого начала Детский авиасалон носит имя космонавта И. П. Волка.

Инициаторами создания детского авиасалона стали лётчик-космонавт Сергей Константинович Крикалёв и АНО «Летающее поколение», а его проведение поддержали ЛИИ имени М. М. Громова, ЦАГИ, Роскосмос, а также ОКБ Сухой и РСК МиГ и многие другие.

Источник: Валерий Агеев

В 2022 году ДАКС проходил также в конце августа, также два дня — 20 и 21 августа. В рамках салона прошли мероприятия деловой программы, в которых состоялись семинары, лекции и круглые столы. На следующий год, в 2023, была организована серьёзная деловая программа с участием экспертов отрасли и это направление получило активное развитие.

Также в рамках второго детского авиасалона прошли мастер-классы и развлекательно-познавательные мероприятия для детей и подростков. Проведение мероприятия сопровождалось обширной лётной программой, в которой приняли участие главным образом самолёты малой авиации, также пролёты выполнили несколько самолётов российских КБ.

В 2023 году ввиду введённых ограничений ДАКС проводился в течение одного дня, 26 августа, и не сопровождался лётной программой. Мероприятие было перенесено с территории аэродрома Междуречье в Дом культуры города Жуковского, а также на прилегающую к нему территорию. Была расширена программа по проводимым на детском авиасалоне мастер-классам и познавательным мероприятиям.

Особенностью мероприятия является то, что вся его программа ориентирована в первую очередь на детей и подростков. При этом посетить ДАКС можно бесплатно, бесплатными являются все активности и мероприятия в рамках детского авиасалона, это является принципиальной позицией его организаторов.

Участники ДАКС не только организуют работу своего стенда в рамках мероприятия, но и проводят различные мероприятия, ориентированные на вовлечение детей в авиацию. Конкурсы, викторины, организованные как участниками Детского авиасалона, так и оргкомитетом, ориентированы не только на работу на самой площадке — ежегодно в рамках подготовки ДАКС проводится несколько конкурсов, среди которых как инженерные, так и творческие.

Все они напрямую связаны с авиацией и посвящены тому, чтобы привлекать внимания школьников и развивать их интерес к авиационной отрасли в различных её проявлениях.

Одним из основных конкурсов, победителей которого награждают в рамках ДАКСа, является студенческий конкурс СКАТ, в ходе которого группы участников представляют собственные инновационные инженерные наработки в авиационной отрасли.

Также начиная с 2022 года в рамках ДАКС проводятся творческие конкурсы. В 2022 году это был художественный конкурс, включавший оценку рисунков и фотографий, в 2023 году был проведён литературный конкурс. Членами жюри обоих этих конкурсов стали члены Союза женщин лётных специальностей «Авиатриса».

Валерий Агеев