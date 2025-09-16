«Укрепит превосходство войск»: Франция развернёт военный аэростат Stratobus

Источник изображения: topwar.ru

Концепт Stratobus

В июне 2025 года Минобороны Франции заявило о намерении активно использовать верхние слои атмосферы, примыкающие к космическому пространству, в военных целях.

Сверхвысотные полёты укрепят превосходство французских войск путём предоставления им дополнительных возможностей в области разведки, связи, РЭБ и даже дальнобойных ударов

- отметили в военном ведомстве.

Для работы в верхних слоях атмосферы разрабатываются три проекта – маневренный стратосферный аэростат BALMAN от компании Hemeria; псевдоспутник Zephyr от Airbus с солнечными батареями; и автономный дирижабль Stratobus, который создаётся Thales Alenia Space уже более 10 лет.

В 2020 году Минобороны проявило интерес к Stratobus как к разведывательному средству. Данный аппарат весом около 8 тонн, длиной 140 м, диаметром 32 м и объёмом 85 тыс. куб. м оснащён 4 электродвигателями, питаемыми от фотоэлектрических панелей в сочетании с топливным элементом. Он рассчитан на перевозку полезной нагрузки от 250 до 450 кг и полёт со скоростью 80 км/ч на высоте не менее 20 км.

На днях стало известно, что первый аэростат Stratobus будет развёрнут военными на крупнейшей во Франции авиабазе Истр. Начало полётов запланировано на 2030 год.

Stratobus – это автономный многоцелевой стратосферный дирижабль, нечто среднее между дроном и спутником. Он является настоящим прорывом по сравнению с существующими системами и считается частью семейства HAPS (сверхвысотных псевдоспутников)

- отметил разработчик.