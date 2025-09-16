Войти
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ

Логотип «Росэл»
Логотип «Росэл».
Источник изображения: Росэл

Оборудование обладает высокой производительностью и отказоустойчивостью для работы в дата-центрах в режиме 24/7

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех начинает серийное производство новой линейки отечественных серверов. Изделия предназначены для задач искусственного интеллекта, виртуализации, работы с большими данными и высокопроизводительных вычислений. Оборудование поможет импортозаместить аналогичные зарубежные решения на промышленных предприятиях и дата-центрах.

К концу текущего года в серию выйдут три модели: универсальный сервер, сервер для систем хранения данных, а также высокопроизводительный сервер для работы с искусственным интеллектом и нейросетями. Оборудование обладает высокой производительностью и отказоустойчивостью для работы в дата-центрах в режиме 24/7.

Основное преимущество — локализация полного производственного цикла непосредственно в России. Вся разработка и сборка осуществляются на мощностях Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ, входит в «Росэл»). Это гарантирует независимость от иностранного влияния на всех этапах — от производства до сервисного обслуживания. Новое оборудование полностью совместимо с российским программным обеспечением.

«Запуск серийного производства этих серверов принципиально решает ключевые задачи импортозамещения. Все — от разработки до гарантийного обслуживания — будет осуществляться на территории нашей страны. У нас уже есть предварительные заказы от государственных и коммерческих компаний», — сообщили в «Росэле».

В ближайшее время вся линейка серверов будет включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России и пройдет сертификацию, что откроет доступ к госзакупкам и заказам компаний с госучастием, в том числе с учетом требований в области кибербезопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
