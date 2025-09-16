Экзоскелет Dnsys Х1 придаст ногам сверхчеловеческую мощность и выносливость

Dnsys X1

Как известно, электровелосипеды дают дополнительную мощность их владельцам во время езды. А как быть любителям пешего туризма, которые преодолевают в день десятки километров с тяжелыми рюкзаками? Им стоит примерить на себя экзоскелет Dnsys Х1.

Устройство состоит из поясного ремня с мягкой подкладкой, который крепится с помощью вертикальных рычагов к двум бандажам на бедрах. Во время ходьбы двигатели на ремне передают дополнительное усилие ногам, движущимся вверх/вперед. В результате нагрузка на бедра значительно снижается. Dnsys Х1 работает в трех режимах — «Эко», «Спорт» и «Турбо». Если экзоскелет решит, что пользователь расходует слишком много энергии, то режим «Турбо» автоматически отключится.

Более подробно стоит остановится на модели Х1 Carbon Pro. Этот экзоскелет изготовлен из алюминия, титана и углеводородного волокна. Вес — всего 1,6 кг, максимальная мощность 900 Вт с крутящим моментом 40 Н⋅м. Заявленное время работы устройства — 7 часов, что соответствует примерно 20 км пути. Встроенные в Х1 датчики движения с помощью ИИ анализируют положение ног до 1000 раз в секунду, за что отвечает двухъядерный процессор с тактовой частотой 240 МГц. Благодаря этому, устройство подстраивается под возможности пользователя и регулирует мощность двигателя. По всей видимости, Dnsys видит основную целевую аудиторию Х1 среди спортсменов, стремящихся к более высоким результатам, и пожилых людей с ограниченной подвижностью. Цена Carbon Pro $1900.

Александр Агеев