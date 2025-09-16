США настаивают на ликвидации ядерного оружия Ирана

В США настаивают на ликвидации всех мощностей Ирана по обогащению урана

Соединенные Штаты считают, что Иран обязан полностью прекратить развитие собственной ядерной программы и демонтировать все мощности по обогащению урана. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт во время выступления на пленарном заседании 69-й очередной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, передает ТАСС.

"Недостаток прозрачности со стороны Ирана по отношению к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его ядерные эскалации недопустимы", - сказал он.

Райт подчеркнул, что Иран должен оказывать полное содействие агентству, учитывая свои обязательства. Также, отметил он, Тегеран должен дать допуск инспекторам ко всем объектам, вызывающим озабоченность.

В конце августа сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не получал данных о перемещении ядерных материалов из объекта в иранском Исфахане в другое место после ударов США в июне.

Ранее Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе.

Александра Франс