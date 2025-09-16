Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя.

Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у Внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии?

На первый взгляд, Росгвардия – это легкие пехотные части, которые не нуждаются в бронетанковом кулаке. Невольный вопрос – зачем тогда на вооружении Росгвардии, занимающейся обеспечением общественной безопасности в стране, сейчас появились танки и тяжелая артиллерия?

"За счет расширения линейки применяемого войсками "тяжелого" вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии", говорится в сообщении ведомства. В частности, на учениях росгвардейцев не так давно были замечены гаубицы Д-30 и САУ "Мальва", танки Т-72 и боевые машины пехоты БПМ-3.

В функциях Росгвардии есть и защита государства от посягательств извне. Сейчас это террористические атаки на Россию со стороны украинских националистов, особенно в приграничье. И без тяжелых вооружений здесь не обойтись.

Нынешняя Росгвардия в своей основе была сформирована на базе Внутренних войск (ВВ) МВД РФ и эти войска были укомплектованы в том числе тяжелой бронетехникой. Здесь можно вспомнить, что в 2000 году первый удар банд Басаева и Хаттаба при отражении масштабного нападения на Дагестан, приняли на себя танки 93-го механизированного полка, 100-й дивизии внутренних войск

Именно благодаря наличию тяжелого вооружения, 60 боевых машин, удалось сдержать удар, остановить противника и дождаться подкрепления. Танкисты Внутренних войск хорошо показали себя во Второй Чеченской кампании, пока разрозненные банды не ушли в горы. На вооружении ВВ МВД РФ на тот момент стояли танки Т-62 и ПТ-76.

Ранее у Внутренних войск на вооружении, помимо своего штатного, было достаточное количество армейской бронетехники. Это и БТР-80, и БМП-2, и танки Т-80БВ, 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы ПМ-38, зенитные установки ЗУ-23-2. То есть вполне такая мощная военная структура, способная вести серьезные боевые действия.

Однако в 2006 году все танки Внутренних войск были переданы в Минобороны. Одновременно с танковыми сократили и артиллерийские подразделения Внутренних войск. Как тогда объяснил главком внутренних войск Николай Рогожкин: "структура и состав Внутренних войск будут приведены в соответствие с современными политическими и экономическими условиями…". Иначе говоря, в то время действительно не было необходимости держать на балансе ВВ столь дорогостоящую боевую технику..

Впрочем, артиллерию во Внутренние войска через два года вернули – бороться с бандитами на Кавказе одним стрелковым оружием было невозможно. Для нанесения ударов по районам сосредоточения террористов лучше всего подходили именно тяжелые орудия, а уж потом зачистка территорий силами "краповых беретов".

После завершения чеченских кампаний Росгвардия стала заниматься преимущественно охраной общественного порядка и массовых мероприятий. В мирных условиях, конечно, танки Росгвардии совсем не нужны, достаточно и стрелкового вооружения.

Все изменилось с началом СВО, когда части ВВ оперативного назначения вернулись к проведению войсковых операций против диверсионно-террористических групп. Возник вопрос об отсутствии у них вооружения, способного остановить противника, имеющего тяжелую боевую технику. Говорили о передаче тяжелой бронетехники с армейских складов на баланс Росгвардии. Сейчас эта задача реализована.

"Танк сила, боевикам могила,

– с легкой иронией говорит в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ветеран Внутренних войск Дмитрий Невзоров. – Если серьезно, то боевое подкрепление для подразделений Росгвардии, задействованных в ходе СВО жизненно необходимо. Танки и артиллерия в их применении будут нацелены на сдерживание агрессии украинских националистов на российских границах.

Кажущегося смешения в боевой работе между собственно Вооруженными силами и Росгвардией на самом деле нет. "У армии свои задачи – им двигаться вперед, а росгвардейцам предстоит удерживать не только границу, но и создаваемую буферную зону. – говорит Невзоров. – И ждать, пока противник подойдет на расстояние поражения из стрелкового оружия как минимум нецелесообразно. А вот танк или артиллерийское орудие успокоит пыл террористов на значительном расстоянии".

Есть деталь – кто будет управлять этой техникой? Подготовка механика-водителя, наводчика, да и командира танка требует определенного времени, с кондачка управлять боевой машиной не получится.

"Естественно, что подготовка танковых экипажей будет проводиться на военных полигонах, у Минобороны для этого есть все возможности, – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Анатолий Хрулев, сам в прошлом танкист. – У нас есть танки у тех же десантников, в каждом соединении, "крылатая пехота" их быстро освоила и успешно применяет. Танк в современном бою не является анахронизмом, это боевая единица, помогающая выполнять разного рода задачи, в первую очередь за счет своей огневой мощи. Для Росгвардии, бойцы которой активно участвуют в боевых действиях в ходе СВО, это будет хорошим подспорьем".

И разумеется, танки на вооружении Росгвардии будут использованы исключительно в ходе специальной военной операции на Украине. Скажем, где-то в Новосибирске или иных тыловых городах они точно не появятся за ненадобностью.

Виктор Сокирко