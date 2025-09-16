Войти
Названо преимущество Т-72 перед Abrams

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Танкист Лунар: Танк Т-72Б3М превосходит Abrams за счет динамической защиты

Модернизированные танки Т-72Б3М превосходят американские M1A1 SA Abrams за счет динамической защиты. Преимущество российской машины перед «Абрамсом» назвал командир Т-72 с позывным Лунар в беседе с «Известиями».

«Я считаю, что это (Т-72Б3М — прим. «Ленты ру») один из лучших танков, потому что все практики показывают, что он перебивает. И даже тех же "Абрамсов" — по броне у них они слабее. Тут динамической защиты много» — сказал танкист.

Модернизированный Т-72Б3М отличают увеличенное количество блоков динамической защиты «Контакт» и «Реликт», а также дополнительные экраны для защиты от дронов. Танк с двигателем мощностью 1130 лошадиных сил вооружен гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров.

В мае стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» отправил в зону СВО модернизированные Т-72Б3М и Т-90М. В конструкцию машин внесли более 200 изменений, касающихся огневой мощи, защищенности и подвижности танков.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
