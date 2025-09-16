Пентагон сильно отстал в гонке дронов, но пытается наверстать упущенное (CNN, США)

CNN: Пентагон с большим опозданием осознал преимущества компактных БПЛА

Пентагон с большим опозданием осознал преимущества компактных дешевых боевых дронов, и сейчас американские военные только пытаются их освоить, передает CNN. Этот перспективный вид боевой техники пока не смогли освоить и гиганты американского ВПК.

Хейли Бритцки (Haley Britzky), Изабель Куршудаян (Isabelle Khurshudyan)

Будущее войны сильно напоминало видеоигру. Солдаты надевали очки виртуальной реальности и подключали джойстик. В ответ с гудением взлетал маленький дрон.

На военной базе в Техасе в прошлом месяце американские солдаты учились управлять небольшими квадрокоптерами — именно такие сейчас доминируют на поле боя на Украине и все чаще становятся выбором военных по всему миру. Начиненный взрывчаткой дрон стоимостью менее 1000 долларов может уничтожить танк ценой в миллионы.

Для войск в Форт-Блиссе в Эль-Пасо — бойцов Многофункциональной разведывательной роты кавалерийского полка 6-1 (за механизированными подразделениями армии США традиционно сохраняется название кавалерийских — прим. ИноСМИ) — эти технологии и тактика все еще были в новинку. Да и для американской армии в целом это тоже проблема.

Российско-украинский конфликт дал мощный толчок развитию технологий боевых дронов — настолько, что США, обладая одной из наиболее передовых армий и ОПК в мире, оказались в роли догоняющих. Большинство американских солдат не обладают навыками боевых действий с беспилотными системами. США хоть и преуспели в создании крупного, дорогого вооружения — истребителей, танков, высокоточных ракет, — но оказались не готовы быстро производить крупные объемы небольших, дешевых систем, таких как дроны.

Сейчас чиновники Министерства обороны спешно наверстывают упущенное. В июле министр обороны Пит Хегсет разослал высшему руководству меморандум на тему ускорения внедрения дронов в американской армии. В последние месяцы там начали собирать и печатать дроны на 3D-принтерах, а также тренироваться на симуляторах, напоминающих видеоигры, чтобы научиться направлять небольшие БПЛА за углы зданий и в люки вражеских танков.

"Это проблема не завтрашнего дня, а сегодняшнего, — заявил в июле на армейской конференции в Германии генерал-майор Кёрт Тейлор (Curt Taylor), командующий 1-й бронетанковой дивизией армии США. — И в первых боях следующей войны будет задействовано больше дронов, чем кто-либо из нас когда-нибудь видел".

Уроки Украины

Пока военные подразделения стараются выйти на нужный уровень, США по-прежнему сталкиваются с трудностями в стремлении соответствовать возможностям таких стран, как Китай, заявляют аналитики и лидеры отрасли. Ключевая проблема заключается в том, что из соображений безопасности американское оружие не содержит китайских компонентов, а отечественные аналоги значительно дороже.

Киев предложил помощь в производстве дронов на фоне стремления наладить с Вашингтоном более глубокие связи, чтобы обеспечить будущую безопасность Украины. Вашингтон направил ей оружия на миллиарды долларов, а теперь Киев хочет отправить кое-что обратно в США.

Во время визита в Белый дом в прошлом месяце украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту Дональду Трампу сделку на 50 миллиардов долларов по поставкам и совместному производству дронов. Зеленский заявил журналистам, что это соглашение (оно еще не заключено) позволило бы ежегодно поставлять 10 миллионов беспилотных систем в течение 5 лет.

"В последние полгода произошли радикальные изменения в восприятии того, как работают дроны и развивается отрасль", — рассказал CNN вице-премьер Украины Михаил Федоров, который руководит усилиями страны по закупке и массовому производству дронов. По его словам, сейчас наблюдается всплеск спроса на данные украинских беспилотников — десятки тысяч видеозаписей с камер БПЛА — которые страны и оборонные компании могли бы использовать для обучения ИИ-систем.

Федоров заявил, что Киев может предоставить свои наработки в области дронов в обмен на бо́льшую финансовую или материальную поддержку в будущем. "Это геополитическая карта, и наш президент еще подумает, как ее использовать, — сказал он. — Это будет серьезная помощь нашим союзникам и именно те правильные отношения, которые и должны быть. Мы предоставляем качественные дроны, качественные данные и опыт, а взамен получаем больше помощи в сфере безопасности".

По дрону на каждого солдата

В конференц-центре немецкого Висбадена в июле украинские военные представили переполненному залу, где сидели чиновники НАТО и специалисты оборонной промышленности, свою оценку необходимости инвестиций альянса в дроны. Майор Роберт "Мадьяр" Бровди, командующий Силами беспилотных систем Украины, побился об заклад, что после встречи с FPV-дроном не останется "ни одного танка на ходу". "Следует понимать, что наш опыт сверхценен для всех вас, собравшихся здесь, поскольку на сегодняшний день ни у одной другой страны такого опыта нет", — сказал Бровди через переводчика.

Заместитель начальника Генштаба Украины генерал-майор Владимир Горбатюк заявил аудитории, что артиллерия и противотанковые ракеты жизненно важны, но около 80% успехов Киева в поражении целей достигается благодаря дронам. "Это не будущее, это уже рутина и реальность", — добавил позже Горбатюк.

Американские чиновники пришли к такому же выводу. Военные руководители, беседовавшие с CNN, неоднократно называли июльский меморандум Хегсета крайне важным для ускоренного оснащения войск дронами. В документе подчеркивается, что командиры должны принимать на себя риски, а не избегать их — подход, едва ли не противоположный тому, как привыкли действовать военные. "Эффективность нельзя сдерживать добровольно наложенными на себя ограничениями, особенно когда речь идет об использовании технологий, которые мы изобрели, но медленно внедряли, — написал Хегсет. — БПЛА-технологии развиваются так быстро, что наш главный риск — это избегать риска".

"Я ожидаю, что в следующем году эти возможности станут частью всех соответствующих боевых учений, включая двусторонние войны дронов", — добавил он.

Этот меморандум дал многим командирам то "прикрытие сверху", которое, по их ощущениям, было необходимо для более быстрых действий. Но армия уже двигалась в этом направлении в рамках более широкой инициативы по внедрению нового оружия и технологий. Многофункциональная разведывательная рота в Форт-Блисс стала результатом этих усилий.

Полковник Ник Райан (Nick Ryan), в чьи обязанности входит координация внедрения БПЛА в армию, сообщил CNN об "уже имеющихся планах" по обеспечению получения каждым подразделением "беспилотных авиационных систем" в 2026 фискальном году. Конечная цель — чтобы солдаты относились к дронам "как к личному оружию, рации, очкам ночного видения или гранате, — сказал Райан. — Чтобы это было нечто, к чему они привыкли и с чем так хорошо знакомы, что оно станет частью их стандартного снаряжения".

Добро пожаловать на базовый курс по дронам

Первоначальное двухнедельное обучение в Блиссе начинается в классе, где солдаты учатся собирать собственные дроны — это крайне важно для понимания того, как починить что-то в полевых условиях. Затем они начинают практиковаться в полетах на компьютерном симуляторе с геймпадом. Затем солдаты несут свои дроны в некое подобие "FPV-зала", где они могут летать через подвешенные шины и дверные проемы и даже внутрь картонной копии — с точными размерами, найденными в сети — бронированной машины противника.

Обучение проходит не только в Техасе. В Европе каждое подразделение армии США, проходящее ротацию в регионе, будет уезжать "с подготовкой на уровне роты" по дронам, включая их использование для сброса боеприпасов. Об этом заявил журналистам в Висбадене бригадный генерал Терри Тиллис (Terry Tillis), командующий 7-м армейским учебным командованием в Германии.

Новый курс в Форт-Беннинге (штат Джорджия), который, как ожидается, начнется в октябре, будет обеспечивать "базовую подготовку" для всех новых солдат, чтобы обеспечить знакомство с дронами, сообщили в армии. А в Форт-Брэгге в Северной Каролине, на базе легендарной 82-й воздушно-десантной дивизии, новая рота Gainey Company, созданная в 2023 году, разрабатывает инновации по множеству направлений, включая дроны. Также она обучает военнослужащих дивизии работе с дронами, сообщил CNN командир роты капитан Си Джей Дрю (CJ Drew). Эти учебные курсы постоянно корректируются с учетом отзывов от других американских солдат, а также наблюдений за ситуацией на Украине.

Уникальная миссия 82-й воздушно-десантной дивизии как сил реагирования в кризисных ситуациях — бригады, готовой к развертыванию в любой точке мира всего за несколько часов — говорит о том, что новые технологии предоставляют решающее преимущество.

Небольшой дрон может "заменить передового наблюдателя" — солдата, который идентифицирует цели для артиллерийского огня или воздушной поддержки — заявил CNN бригадный генерал Энди Кизер (AndyKiser), заместитель командующего операциями 82-й воздушно-десантной дивизии. Они также могут "усилить" работу разведчиков наземных подразделений. "Что это дает: мы можем заранее идентифицировать самодельные взрывные устройства, — сказал Кизер. — Можем выявлять потенциальные броневые засады, небольшие засады. Мы можем убедиться, что в зданиях есть реальные угрозы, прежде чем наносить удар, потому что можем проникнуть туда, заглянуть в окна и увидеть, что там приготовили для атаки на нас".

Эмиль Майкл (Emil Michael), бывший руководитель Uber, а ныне глава исследовательского инженерного отдела Пентагона, заявил CNN, что срочные усилия связаны не только с использованием дронов в реальном бою, но и со вспомогательными ролями, которые они будут выполнять — такими как доставка критически важных боеприпасов и медицинской помощи. Офис Майкла курирует работу Пентагона по технологическим инновациям и консультирует министра обороны по вопросам производства и исследований. "Там, где в противном случае был бы риск для людей, можно многое делать теперь с помощью машин, — отметил Майкл. — И это довольно захватывающе, поскольку поможет обеспечить максимально возможную защиту войск".

Выход на украинский рынок

Подавляющее большинство дронов, которые украинские солдаты используют сегодня на передовой, произведены на Украине. Однако в первые месяцы конфликта в пакеты американской военной помощи входили ударные БПЛА Switchblade. Эти легкие дроны с неподвижным крылом были зарезервированы для лучших подразделений спецназа Украины — признак высокой оценки Киевом этих технологий как одного из первых современных видов оружия, полученных от союзников. Но США в итоге прекратили поставки дронов Switchblade, отчасти из-за недовольства украинских солдат тем, что по сравнению с аналогами они недостаточно эффективны против российских средств радиоэлектронного подавления.

Это побудило некоторых ведущих американских производителей дронов, таких как Neros и Anduril, отправить свои команды в Киев и заключить сделки с украинским правительством. "Мы не видели смысла создавать FPV-дрон и не привозить его на Украину", — сказал генеральный директор и соучредитель Neros Сорен Монро-Андерсон (Soren Monroe-Anderson).

В начале этого года Neros выиграла контракт на поставку Украине 6000 ударных FPV-дронов в течение шести месяцев. Компании всего два года, и она представляет новую гвардию американских фирм в сфере оборонной промышленности, традиционно управляемой гигантами, такими как Northrop Grumman и Lockheed Martin. Neros — это технологический стартап, который получил первоначальное венчурное финансирование от миллиардера Питера Тиля (PeterThiel). "Честно говоря, когда мы начинали компанию, Министерство обороны не очень интересовалось тем, что мы делали, — рассказал CNN Монро-Андерсон. — Тогда просто была куча модных словечек о критической массе и создании дешевых дронов, но никто не знал, что такое FPV-дрон и никто не думал о маленьких квадрокоптерах".

Монро-Андерсон рассказал, что в первую поездку на Украину он взял с собой 30 прототипов FPV-дронов. В ходе последующих поездок Neros получила много новой информации. "Мы продолжали идти по пути разработок на основе отзывов, которые получали с Украины, постоянно ездили туда и тестировали дроны, — сказал он. — В конечном итоге это стало в глазах Минобороны чрезвычайно ценным".

"Буквально в 100 раз дороже"

Стремление к созданию более мелких и дешевых систем — это переворот в традиционном образе мышления оборонной промышленности. Компании больше не могут позволить себе тратить годы на разработку или обновление чего-то, что может устареть к тому времени, как попадет в руки солдата на передовой.

Крис Боуз (Chris Bose), президент Anduril Industries, утверждает: проблема в том, что Пентагон относился к дронам так же, как к приобретению любой крупной техники. "В основном нужно планировать приобретение таких недорогих автономных беспилотных систем, что прямо противоположно тому, что делалось раньше", — сказал Боуз в интервью CNN.

В то время как украинские компании обычно используют в своих дронах дешевые китайские детали и чипы, в американском оружии эти компоненты запрещены. Монро-Андерсон заявил, что Neros быстро осознала: в некоторых случаях производство соответствующих деталей в Америке "буквально в 100 раз дороже". Производство больших объемов снизило бы стоимость, но спроса недостаточно.

И поскольку на рынке потребительских БПЛА бал правят китайские компании вроде DJI, американские производители FPV-дронов зависят от контрактов Пентагона, которые больших объемов пока не предполагают. Инициатива Пентагона Replicator — анонсированная в 2023 году и призванная обеспечить крупномасштабное производство дешевых систем для американской армии — планировала выпустить всего 3000 дронов за два года.

"Состояние отрасли довольно плачевное, — сказал Монро-Андерсон. — Neros производит 2000 дронов в месяц и имеет самую высокопроизводительную в Америке линию, что, по-моему, безумие, потому что количество не такое уж и большое".

Украинские компании наращивают производственные мощности для производства 4 миллионов дронов в этом году, заявил в июне министр обороны страны. Сюда входит впечатляющий арсенал дальнобойных ударных БПЛА, некоторые из которых способны поражать цели на расстоянии более 1,5 тысячи километров.

Но Украина остается открытой для иностранных производителей дронов, и, как заявил Федоров, страна позиционирует себя как испытательный полигон для оборонных компаний, желающих увидеть, как их продукт проявляет себя в реальных боевых условиях. Brave1, инкубатор оборонных технологий, связанный с украинским правительством, недавно запустил для оборонных компаний инициативу Test in Ukraine ("Протестируй на Украине"), где можно подать заявку на использование своего оружия на передовой.

По мере роста частоты использования дронов с обеих сторон на поле боя возник позиционный тупик. Любая территория в пределах 25 километров от линии фронта считается запретной зоной, потому что туда может долететь большинство дронов. Причем целиться некоторые из них будут даже в небольшие группы пехоты. Движение транспортных средств в этой зоне особенно опасно, что ограничивает возможности армий по пополнению запасов и ротации сил.

Аналитики и чиновники заявили, что в конфликте на просторах Индо-Тихоокеанского региона война дронов, вероятно, будет выглядеть иначе, чем на статичных линиях фронта российско-украинского конфликта. Но технологии, вероятно, будут использоваться те же, а Китай уже ежегодно производит десятки миллионов небольших дронов, вызывая немалую озабоченность у США.