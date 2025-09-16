В МО РФ добавили, что испытания, в которых принимает участие сдаточная команда "Севмаша" и экипаж корабля, продолжат согласно графику

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ.

"Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию и ремонт на производственном объединении "Северное машиностроительное предприятие" успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода. Об этом было доложено главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Александру Моисееву. В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов", - сообщили в военном ведомстве.

В МО РФ добавили, что испытания, в которых принимает участие сдаточная команда "Севмаша" и экипаж корабля, будут продолжены согласно графику.