NASA планирует отказ от МКС, но Cygnus XL «везёт» туда научное оборудование

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на планы по итоговому отказу от эксплуатации МКС, NASA решила увеличить количество отправляемых приборов и оборудования для проведения научных работ на станции. Так, в воскресенье к Международной космической станции отправился космический корабль Cygnus XL компании SpaceX Илона Маска. В космическое пространство аппарат был выведен ракетой Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал.

Это первый полёт космического корабля Cygnus XL увеличенной грузоподъёмности. Корабль имеет инновационные солнечные батареи с возросшим КПД преобразования энергии солнечного света в электричество.

NASA сообщает, что, согласно плана, Cygnus XL будет захвачен специальной роботизированной «рукой» МКС Canadarm2 17 сентября. Захват будет осуществляться под управлениям астронавтов Джонни Кима и Зены Кардман. Роботизированная «рука» пристыкует космический аппарат к модулю Unity для дальнейшей разгрузки.

Источник изображения: topwar.ru

Зена Кардман

Космический корабль доставляет на МКС оборудование для выращивания полупроводниковых кристаллов в условиях невесомости, систему улучшения эксплуатации криогенных баков. Также на борту Cygnus XL специализированная УФ-система освещения для предотвращения роста микробных сообществ, которые образуются в системах водоснабжения, и материалы для производства фармацевтических кристаллов, которые могут использоваться для лечения рака и других заболеваний.

В NASA объясняют, почему даже при наличии планов отказа от МКС? научную работу на станции США не забрасывают. В заявлении говорится, что аэрокосмическое управление США рассматривает МКС как плацдарм для следующих крупных исследовательских проектов в космосе, включая пилотируемую миссию «Артемида» к Луне и первый полёт человека на Марс.