Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими

Алжирские Су-34МЭ получили новый комплекс обороны

Истребители-бомбардировщики Су-34МЭ, которые построили для военно-воздушных сил Алжира, получили новый бортовой комплекс обороны (БКО), элементов которого нет на самолетах Воздушно-космических сил (ВКС) России. О превосходстве алжирских Су-34 стало известно из публикации Telegram-канала «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на новые кадры Су-34МЭ, которые используют для обучения алжирских пилотов в Жуковском. На бомбардировщиках можно заметить новые светодиодные фары на передней стойке шасси, похожие на фары Су-57. Также на самолете видны выступающие элементы, которые могут быть составляющими нового БКО.

«Сразу напрашивается вопрос, почему такие улучшения не получают новые Су-34, которые поступают для родного ВКС?» — отметили в сообщении.

Ранее в сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что ВКС России получили очередную партию самолетов Су-34. Также там проинформировали, что в сентябре Объединенная авиастроительная корпорация поставила ВКС рекордное число военных самолетов.