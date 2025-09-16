На российско-белорусских учениях «Запад-2025» присутствовали военные из США

Источник изображения: topwar.ru
На совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025» присутствовали военные из США. Их пригласили в качестве наблюдателей.
Об этом сообщает агентство Reuters.
С прибывшими в страну двумя американскими офицерами пообщался лично министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Он разрешил им осмотреть все, что они захотят.
- сказал Хренин прибывшим американцам.
Гости из США поблагодарили белорусского главу Минобороны за приглашение и пожали ему руку.
В пресс-службе оборонного ведомства РБ назвали этот визит «неожиданным». Появление американских военных в Белоруссии – явный признак потепления отношений между Вашингтоном и Минском.
- отметили в Минобороны Белоруссии.
В общей сложности на учениях присутствовали военные наблюдатели из 23 государств. Три из них – это страны НАТО: США, Турция и Венгрия. Также за маневрами наблюдали китайские представители.
Российско-белорусские учения стартовали в минувшую пятницу. Они проходят на фоне обострения отношений наших двух союзных стран с Североатлантическим блоком после инцидента с беспилотниками в Польше.
Незадолго до этого Минск посетил официальный представитель президента США Джон Коул. Вслед за этим Белый дом объявил об ослаблении санкций в отношении Белоруссии.