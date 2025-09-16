На российско-белорусских учениях «Запад-2025» присутствовали военные из США

Источник изображения: topwar.ru

На совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025» присутствовали военные из США. Их пригласили в качестве наблюдателей.

Об этом сообщает агентство Reuters.

С прибывшими в страну двумя американскими офицерами пообщался лично министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Он разрешил им осмотреть все, что они захотят.

Мы покажем вам все, что вас интересует. Все, что вы хотите. Вы можете пойти туда и посмотреть, поговорить с людьми

- сказал Хренин прибывшим американцам.

Гости из США поблагодарили белорусского главу Минобороны за приглашение и пожали ему руку.

В пресс-службе оборонного ведомства РБ назвали этот визит «неожиданным». Появление американских военных в Белоруссии – явный признак потепления отношений между Вашингтоном и Минском.

Кто бы мог подумать, как начнется утро очередного дня учений «Запад-2025»?

- отметили в Минобороны Белоруссии.

В общей сложности на учениях присутствовали военные наблюдатели из 23 государств. Три из них – это страны НАТО: США, Турция и Венгрия. Также за маневрами наблюдали китайские представители.

Российско-белорусские учения стартовали в минувшую пятницу. Они проходят на фоне обострения отношений наших двух союзных стран с Североатлантическим блоком после инцидента с беспилотниками в Польше.

Незадолго до этого Минск посетил официальный представитель президента США Джон Коул. Вслед за этим Белый дом объявил об ослаблении санкций в отношении Белоруссии.