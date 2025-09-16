Войти
ТАСС

Детектор дронов "Булат" начал определять БПЛА в новом диапазоне

Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

Речь идет 7.2 ГГц

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Компания 3mx выпустила обновление для четвертой версии обнаружителя дронов "Булат", позволяющее ему выявлять сигналы вражеских беспилотников в редком новом диапазоне 7.2, которым пользуются Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Летом начали появляться сообщения о новом диапазоне, на котором летает противник - 7.2 ГГц. Мы поняли, что это очередной вызов, и были готовы к нему. Разработка обновления была отложена в связи с отсутствием образцов передающих средств противника на 7.2 ГГц. После получения трофейных передатчиков по линии Министерства обороны РФ нами были проведены полномасштабные лабораторные и полевые испытания, подтвердившие эффективность обнаружения. [Теперь] "Булат" четвертой версии обнаруживает сигналы в данном диапазоне", - сказал собеседник агентства.

По словам главного технического директора 3mx Айрата Ислаимова, "Булат" изначально проектировался с большим запасом по возможностям - диапазоном до 8 ГГц.

Обнаружитель дронов "Булат" работает в пассивном режиме, ничего не излучая в эфир. Третья и четвертая версии используют всенаправленные антенны, которые сканируют радиоэфир на 360 градусов вокруг, обнаруживая и идентифицируя основные модели БПЛА, применяемые в зоне СВО, в том числе DJI, Autel и FPV-дроны. В интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло сообщал, что компания подписала контракт на поставку детекторов "Булат " в Минобороны России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
