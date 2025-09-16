США и Канада совместно «продемонстрировали силу» в Арктике возле границ России

Источник изображения: topwar.ru

Армии США и Канады, чтобы «продемонстрировать силу», провели совместные учения в Арктическом регионе вблизи российской границы. По данным Пентагона, целью этого мероприятия являлась «борьба с российским влиянием» и якобы «растущими угрозами в Арктике» со стороны России и Китая. Целью совместных военных учений была демонстрация возможности нанесения ударов в районе Аляски посредством развертывания американской авиации, включая малозаметные истребители F-35.

Как пишет американский журнал Newsweek, совместные американо-канадские учения проходили в стратегически важной зоне — Беринговом море, разделяющем российский Дальний Восток и американскую Аляску и являющемся своеобразными воротами в Арктику. В своей новой арктической стратегии Вашингтон выражает обеспокоенность растущим «вредоносным влиянием» Москвы и Пекина в регионе.

В частности, у американских военных вызвало опасение недавнее появление у берегов Аляски китайских исследовательских кораблей, которые, как предполагают в Пентагоне, помимо прочего, могли выполнять разведывательные задачи.

Кроме того, Вашингтон обеспокоен, что российские базы на Новой Земле, в районе Кольского полуострова, на Ямале и Чукотке обеспечивают контроль ключевых точек в регионе, а системы ПВО и береговой обороны ВС РФ создают «зоны ограничения доступа» (A2/AD). Несмотря на то, что страны НАТО постепенно наращивают интенсивность проведения учений в Норвегии и Исландии, добиться устойчивого присутствия в Арктическом регионе столь же масштабного, как у России, альянсу пока не удалось.