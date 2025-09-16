ВС России и Белоруссии отработали маневренную оборону в ходе учений "Запад-2025"

Поиск и обнаружение врага вели расчеты дронов Supercam S350, а удары по условному противнику осуществляли комплексной системой огневого поражения, состоящей из ракетных войск, артиллерии и авиации

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие России и Белоруссии отработали тактику ведения маневренной обороны в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе отработки тактических вводных подразделения противовоздушной обороны отражали воздушные удары. Расчеты ПЗРК уничтожали высокоскоростные БПЛА условного противника в сложной помеховой обстановке. В условиях воздействия средств воздушного нападения условного противника совместная коалиционная группировка войск осуществила блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп", - отметили там, подчеркнув, что тактика маневренной обороны отрабатывалась с учетом опыта современных конфликтов.

В ведомстве также сообщили, что поиск и обнаружение врага вели расчеты дронов Supercam S350, а удары по условному противнику осуществляли комплексной системой огневого поражения, состоящей из ракетных войск, артиллерии и авиации.

Минобороны также отметили работу танкистов. По информации ведомства, экипажи танков Т-72Б3М и Т-80БВМ уничтожили передовые позиции условного противника с закрытых огневых позиций и применили тактический прием "танковая карусель", который предполагает поочередное ведение огня из нескольких машин.

"С подходом условного противника на дальность досягаемости противотанковых управляемых ракет расчеты ПТРК осуществили поражение выявленных целей", - информировали в Минобороны.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.