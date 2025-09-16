Войти
АПЛ "Архангельск" провела стрельбу "Калибром" на учениях "Запад-2025"

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомный подводный крейсер К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испы
Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомный подводный крейсер К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 11.06.2024.
Источник изображения: Олег Кулешов / paluba.media

Район заранее закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новейший атомный подводный крейсер "Архангельск" модернизированного проекта 885М выполнил стрельбу ракетой "Калибр" по условному противнику в Баренцевом море в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" подводные силы Северного флота нанесли ракетный удар с применением высокоточного ракетного оружия большой дальности по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по морской цели выполнил из подводного положения экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Архангельск", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Там уточнили, что закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

"По данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием", - информируется в сообщении.

В Минобороны напомнили, что в рамках учений "Запад-2025" североморцы отрабатывают элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению. 

