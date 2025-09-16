Транспортного самолёта от Украины не дождались: Перу ищет нового поставщика

Источник изображения: topwar.ru

В 2019 году Перу закупило у Киева транспортный самолёт Ан-178 за $64 млн для нужд полиции. Тогда это неоднозначное решение вызвало удивление у целого ряда обозревателей, учитывая критическое состояние украинского авиастроения.

Этот контракт противоречил интересам страны

- отмечается в испанском издании Defensa.

Как указывается, «модель, по сути, находилась в состоянии прототипа», поскольку существовал только один лётный экземпляр и ещё один борт, прошедший статические испытания. Самолёт не был сертифицирован ни международными органами, ни даже российским авиакомитетом.

Подрядчик АО «Антонов» вскоре после оформления сделки начал заявлять о проблемах, возникших в связи с необходимостью замены российских комплектующих. На этом фоне Перу, сразу заплатив 30% авансом, перестало перечислять средства и начало предъявлять требования к исполнителю. Однако украинская сторона пояснила, что не может продолжать работы, так как финансирование со стороны Лимы прекратилось.

В итоге заказчик, так и не дождавшись самолёта, потерял деньги. Контрольные органы страны пытались добиться возбуждения коррупционных уголовных дел в отношении ряда чиновников, выбравших столь ненадёжного поставщика, однако о подвижках в этом вопросе ничего неизвестно.

На днях МВД Перу приняло решение выделить $65 млн на приобретение однотипного самолёта. Возможным решением, укладывающимся в эту сумму, была бы закупка регионального E-190-E2 у Embraer (Бразилия) за $64,9 млн, но эта машина не может работать с небольших или неподготовленных ВПП. К тому же перуанские чиновники начинают снова выдвигать неясные «прожекты».