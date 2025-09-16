Войти
На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР

921
0
0
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
MWM: Россия превосходит Запад по возможностям противокорабельных ракет

Россия превосходит Запад по возможностям противокорабельных ракет (ПКР), предупреждает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на пуски подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион», прошедшие на архипелаге Земля Франца-Иосифа в рамках учений «Запад — 2025». «Системы использовались для создания зон ограничения доступа и маневра в регионе, защищая арктическое побережье протяженностью более 600 километров», — говорится в публикации.

Журнал напоминает, что ракета П-800 комплекса «Бастион» развивает скорость 2,5 числа Маха и имеет дальность полета около 800 километров. «Россия сохранила значительное превосходство над своими противниками по возможностям своих противокорабельных крылатых ракет наземного и корабельного базирований, причем новая ракета П-800М обладает большей маневренностью и увеличенной дальностью полета по сравнению с предыдущими модификациями этой крылатой ракеты», — уверяет MWM.

Издание отмечает, что на смену П-800 приходит гиперзвуковая ПКР «Циркон», которую получают российские надводные корабли и подлодки. По данным журнала, новая ракета «не только имеет большую дальность, чем П-800, способную поражать цели на расстоянии 1000 километров вместо 800 километров, но и в несколько раз большую, достигающую 9 чисел Маха, и значительно большую маневренность».

Журнал отмечает, что в России идет разработка наземной пусковой установки Циркона и варианта ракеты для запуска с самолета. При этом РФ, по данным издания, продолжает выпускать ПКР П-800, которые значительно дешевле, чем «Цирконы».

В феврале 2023 года главный советник генерального директора российско-индийской компании BrahMos Aerospace вице-адмирал Эн Эн Кумар заметил, что сверхзвуковая ПКР BrahMos, созданная на основе российской П-800, влияет на ситуацию в Южной Азии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Бастион
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
BrahMos Aerospace
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
