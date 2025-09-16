BAE Systems рассчитывает на получение крупных заказов на ББМ CV-90

ЦАМТО, 15 сентября. В рамках выставки DSEI-2025 в Лондоне (9-12 сентября) директор по развитию бизнеса BAE Systems Hagglunds Петер Нюгрен объявил, что компания рассчитывает на заключение крупнейшего контракта на поставку боевых машин пехоты CV-90.

Шведское подразделение BAE Systems рассчитывает заключить соглашение к июню следующего года.

Как сообщает Defence-industry.eu, в июне 2025 года в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе представители министерств обороны Финляндии, Швеции, Норвегии, Литвы, Эстонии и Нидерландов подписали меморандум о намерении изучить возможность совместной закупки боевых машин пехоты CV-90 (Combat Vehicle 90). По словам П.Нюгрена, результатом соглашения может стать единовременный заказ на 600 БМП CV-90, который станет крупнейшим в истории программы.

В общей сложности BAE Systems уже получила заказы на поставку около 1900 бронемашин линейки CV-90. На сегодняшний день заказчикам поставлено около 1300 бронемашин всех версий. Портфель заказов включает несколько сотен машин. Ожидается, что БМП будут выполнены по единому стандарту, однако переговоры по деталям оснащения продолжаются.

Предполагается, что BAE Systems Hagglunds может получить от участников программы запрос о предложении в течение нескольких недель. При этом, по словам П.Нюгрена, на данном этапе участие в программе Нидерландов и Эстонии не очевидно.

Какая версия CV-90 будет заказана, учитывая недавние контракты на поставку CV-90 Mk.3C и Mk.4, пока не известно. От согласованной конфигурации будет зависеть себестоимость единицы продукции и, следовательно, окончательная стоимость контракта.

В рамках подготовки к размещению заказа компания инвестирует около 300 млн. долл. в расширение производственных мощностей, две трети из которых уже освоены. Целью является увеличение к 2026 году темпов производства до 250 машин в год, что в пять раз превышает уровень 2020 года, с потенциальным дальнейшим увеличением при наличии спроса до 350 ед. в год.

К концу 2026 года на предприятии BAE Systems Hagglunds в Эрншельдсвике планируется открыть третью производственную линию. Одновременно ведется поиск новых субподрядчиков, в основном в странах, решивших присоединиться к программе. На данный момент компания намерена сосредоточиться на выполнении уже заключенных контрактов и потенциального многонационального соглашения, хотя интерес к CV-90 проявляют и другие страны, к примеру, Бразилия. В числе последних контрактов – соглашение на поставку 122 бронемашин общей стоимостью 1,37 млрд. долл. ВС Словакии и на 246 ед. CV-90 стоимостью 2,2 млрд. долл. ВС Чехии. Агентство материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) только что опубликовало запрос об информации (RFI) на 500 новых БМП для замены большей части оставшихся CV-9040 ВС Швеции, которые передавались Украине.

Субподрядчики BAE Systems также наращивают свои производственные мощности, чтобы удовлетворить требования компании. Среди них Swedish Steel (броня), Soucy International (композитные резиновые гусеницы), SAAB (прицельные системы), Northrop Grumman (основное вооружение), Scania (двигатель) и Caterpillar/Allison (автоматическая коробка передач).