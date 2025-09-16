Концерн Rheinmetall договорился о покупке немецких верфей NVL

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall достиг соглашения с Lürssen Group о ключевых условиях приобретения верфи Naval Vessels Lürssen (NVL). Как уточняет Naval News, стороны намерены официально завершить сделку в начале 2026 года при условии одобрения антимонопольными органами. Также они договорились не разглашать цену покупки.

Благодаря этому важному приобретению концерн Rheinmetall расширит свои активы, добавив военно-морское судостроение, и укрепит свои позиции в качестве ведущего поставщика оборонных технологий в Германии и Европе.

Верфь Blohm+Voss в Гамбурге NVL

"В будущем мы станем значимым производителем вооружений для применения на суше, на воде, в воздухе и в космосе", – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Управляющий партнер Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. Фридрих Ларссен отметил, что в лице Rheinmetall верфи получат надежного и сильного партнера, который обеспечит их успешное будущее.

За десятилетия концерн Rheinmetall зарекомендовал себя надежным поставщиком, особенно в сфере военной техники. В том числе на протяжении многих лет концерн остается надежным партнером ВМС многих стран. Rheinmetall предлагает современные системные компоненты и, в частности, решения для моделирования и защиты ВМС.

Rheinmetall значительно улучшил свое положение на рынке в результате усилий властей Европы по модернизации своего оборонного потенциала после начала российско-украинского конфликта. В первой половине 2025 года капитализация концерна выросла с 30 до 92 млрд долларов, что позволило ему войти в топ-4 мирового ВПК после американских Raytheon, Boeing и Lockheed Martin.

NVL – частная судостроительная группа с четырьмя верфями на севере Германии: Peene-Werft в Вольгасте, Blohm+Voss и Norderwerft в Гамбурге, Neue Jadewerft в Вильгельмсхафене. Также располагает зарубежными представительствами. В компании работают около 2100 человек по всему миру, объем продаж в 2024 финансовом году составил около 1 млрд евро. Компания считается пионером в области исследований и разработок автономных морских надводных систем.

С момента своего основания (около 150 лет назад) NVL построила на своих верфях около 1000 кораблей и судов, которые поставила более чем в 50 разных стран.