Сингапурская ST Engineering примет участие в тендере СВ Италии с бронированным вездеходом "Бронко-3"

Сочленённый вездеход Bronco 3
Сочленённый вездеход Bronco 3.
Источник изображения: edrmagazine.eu

ЦАМТО, 15 сентября. Сингапурская компания ST Engineering с новой версией бронированного вездехода "Бронко-3" планирует принять участие в тендере СВ Италии по замене устаревших версий Bv-206S компании BAE Systems Hagglunds.

Как сообщает Shephard Media, в ходе выставке DSEI-2025 в Лондоне ST Engineering объявила об объединении для участия в конкурсе с итальянскими компаниями Leonardo и ARIS, последняя из которых имеет опыт в производстве гусеничной техники.

На выставке DSEI-2025 сингапурская компания представила новейшую модель "Бронко-3", оснащенную итальянским боевым модулем с дистанционным управлением HITROLE в передней части корпуса, вооруженным стабилизированным 12,7-мм пулеметом. В кормовой части машины установлена 120-мм усовершенствованная минометная система ST Engineering (SRAMS).

Помимо участия в итальянском конкурсе, компания ST Engineering объединилась с SISU для выполнения потенциального заказа финской армии. Также подана заявка на замену Bv-206 Вооруженных сил Канады, где предлагается небронированный вездеход ExtremV.

Напомним, что в мае этого года компании BAE Systems Hagglunds и Iveco Defence Vehicles (IDV) также подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является стратегическое сотрудничество при продвижении на рынок Италии гусеничного сочлененного вездехода BvS-10.

Сотрудничество будет сосредоточено на локализации производства итальянского варианта BvS-10 с использованием сильных сторон обеих компаний и итальянских специалистов. Как заявил генеральный директор BAE Systems Hagglunds Томми Густафссон-Раск, сотрудничество с Iveco Defence Vehicles гарантирует, что BvS-10 будет адаптирован для поддержки потребностей Сухопутных войск Италии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Канада
Сингапуp
Компании
BAE Systems
Iveco
Leonardo
ST Engineering
