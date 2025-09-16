Ростех передал Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Минобороны получил новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны РФ, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Ростеха".

"Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения Гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.

Как отметил представитель госкорпорации, слова которого приводит пресс-служба, Су-34 зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина, а его характеристики многократно подтверждены в реальных боевых условиях. Этот фронтовой бомбардировщик способен поражать наземные, надводные, воздушные цели и действовать в самых сложных условиях противодействия противника.

"Летчики высоко оценивают его маневренность, живучесть и другие качества. Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска", - сказал представитель "Ростеха".

В пресс-службе рассказали, что поставленные тстребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и лётных заводских испытаний.

"В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов Су-34. Этот самолет выполняет многофункциональные задачи в любое время - днем и ночью, в любых метеоусловиях с применением различного вооружения. Экипаж в нем чувствует себя уверенно и спокойно", - приводит госкорпорация слова летчика Су-34 Воздушно-космических сил России.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что предприятия корпорации стабильно сохраняют высокий темп производства боевой техники и в срок выполняют свои обязательства перед ВКС России. Сентябрь, по его словам, стал рекордным по количеству поставляемых самолетов.

"Наши сотрудники на заводах, понимая всю важность поставок авиационной техники в войска, не только обеспечивают необходимый объем выпуска продукции, но и постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить большие объемы изготовления самолетов, как под задачи Минобороны России, так и для выполнения других производственных программ", - подчеркнул Бадеха.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.