Белоруссия принимает меры по обеспечению транспарентности учений "Запад-2025"

Еще в декабре 2024 года все 56 государств ОБСЕ уведомили об их проведении, указал помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко

ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ /Белоруссия/. 15 сентября. /ТАСС/. Белоруссия принимает меры, чтобы обеспечить прозрачность совместных с Россией учений "Запад-2025". Об этом заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Беларусь принимает комплекс мер по обеспечению транспарентности и прозрачности совместных стратегических учений "Запад-2025". Еще в декабре месяце 2024 года все 56 государств ОБСЕ были уведомлены о проведении самой крупной военной активности на территории Республики Беларусь в сентябре", - сказал он. По словам Ревенко, были даны параметры учения.

"На Западе поднялась истерия, а также необоснованное обвинение о якобы агрессивности данных учений и подготовки к вооруженному конфликту со странами Запада. Это входило в русло политики Запада, в русло повышения градуса напряженности", - отметил начальник департамента международного военного сотрудничества.

Около 7 тыс. военных принимают участие в учениях "Запад-2025" в Белоруссии, добавил Ревенко.

"С учетом того, что необходимо снижать градус напряженности, необходимо пояснять всему мировому сообществу о миролюбивости подходов Республики Беларусь, об оборонительной направленности, в апреле месяце 2025 года был переработан замысел учения ["Запад-2025"]. Практически вдвое сокращены участие и численность личного состава, вооружения и военной техники", - сказал он. По словам Ревенко, все мероприятия были перенесены вглубь территории Белоруссии.

"После этого, на наш взгляд, контрпродуктивно и нелогично Республика Польша заявила о проведении на своей территории учения "Железный защитник - 2025" численностью до 30 тыс. человек, что в разы превышало заявленную численность принимающих участие в учениях на территории Республики Беларусь подразделений Российской Федерации и Республики Беларусь. В дальнейшем для того, чтобы снизить градус напряженности, мы предпринимали ряд усилий довести до западной общественности, довести до руководства соседних государств [информацию] о необходимости выходить на диалог и о необходимости того, что мы примем всех наблюдателей на своей территории. В развитие данного события за 42 дня до начала учения были направлены по сети связи ОБСЕ формат и информация о параметрах проводимого учения, а это порядка 6 850 человек [участников], а также приглашение для всех 56 государств [ОБСЕ] принять участие в наблюдении за данным мероприятием", - проинформировал начальник департамента международного военного сотрудничества .