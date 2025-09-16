Войти
ТАСС

Белоруссия принимает меры по обеспечению транспарентности учений "Запад-2025"

921
0
0
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Еще в декабре 2024 года все 56 государств ОБСЕ уведомили об их проведении, указал помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко

ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ /Белоруссия/. 15 сентября. /ТАСС/. Белоруссия принимает меры, чтобы обеспечить прозрачность совместных с Россией учений "Запад-2025". Об этом заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Беларусь принимает комплекс мер по обеспечению транспарентности и прозрачности совместных стратегических учений "Запад-2025". Еще в декабре месяце 2024 года все 56 государств ОБСЕ были уведомлены о проведении самой крупной военной активности на территории Республики Беларусь в сентябре", - сказал он. По словам Ревенко, были даны параметры учения.

"На Западе поднялась истерия, а также необоснованное обвинение о якобы агрессивности данных учений и подготовки к вооруженному конфликту со странами Запада. Это входило в русло политики Запада, в русло повышения градуса напряженности", - отметил начальник департамента международного военного сотрудничества.

Около 7 тыс. военных принимают участие в учениях "Запад-2025" в Белоруссии, добавил Ревенко.

"С учетом того, что необходимо снижать градус напряженности, необходимо пояснять всему мировому сообществу о миролюбивости подходов Республики Беларусь, об оборонительной направленности, в апреле месяце 2025 года был переработан замысел учения ["Запад-2025"]. Практически вдвое сокращены участие и численность личного состава, вооружения и военной техники", - сказал он. По словам Ревенко, все мероприятия были перенесены вглубь территории Белоруссии.

"После этого, на наш взгляд, контрпродуктивно и нелогично Республика Польша заявила о проведении на своей территории учения "Железный защитник - 2025" численностью до 30 тыс. человек, что в разы превышало заявленную численность принимающих участие в учениях на территории Республики Беларусь подразделений Российской Федерации и Республики Беларусь. В дальнейшем для того, чтобы снизить градус напряженности, мы предпринимали ряд усилий довести до западной общественности, довести до руководства соседних государств [информацию] о необходимости выходить на диалог и о необходимости того, что мы примем всех наблюдателей на своей территории. В развитие данного события за 42 дня до начала учения были направлены по сети связи ОБСЕ формат и информация о параметрах проводимого учения, а это порядка 6 850 человек [участников], а также приглашение для всех 56 государств [ОБСЕ] принять участие в наблюдении за данным мероприятием", - проинформировал начальник департамента международного военного сотрудничества . 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Проекты
Военные учения
ОБСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 16:46
  • 10525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025
  • 15.09 23:23
  • 0
Комментарий к "На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»"
  • 15.09 21:25
  • 1
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя