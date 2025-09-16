Новая битва Европы: защитить свое небо от России (The Economist, Великобритания)

The Economist: НАТО должна перенять опыт Израиля и сбивать российские БПЛА

Воздушные вторжения БПЛА в европейские страны автор статьи в Economist без тени сомнения приписывает России, хотя никаких доказательств этому не приводит. При этом он призывает НАТО перехватывать российские беспилотники над ее территорией, ссылаясь на печально известный "опыт" Израиля.

10 сентября НАТО столкнулась с серьезнейшим нарушением своего воздушного пространства за все 75 лет своего существования: в небо Польши вторглись 19 российских беспилотников. Генеральный секретарь Марк Рютте назвал реакцию североатлантического альянса “очень успешной”, отметив, что в ней участвовали итальянские заправщики и немецкие батареи Patriot. Но польские и нидерландские самолеты сбили лишь малую часть непрошеных гостей. 13 сентября Румыния сообщила, что в ее воздушное пространство также вторгся российский беспилотник (Ни Польша, ни Румыния не представили доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией этих стран дронов. – Прим. ИноСМИ). Однако президент Дональд Трамп остался безучастным к этому испытанию военного авторитета НАТО на прочность, заявив, что конфликт на Украине — “не война Трампа”. Сможет ли НАТО защитить свое небо от Кремля?

Воздушный щит североатлантического альянса состоит из нескольких элементов. Первейшая задача — выявление угроз. В общей сложности альянс эксплуатирует парк из 14 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые обычно базируются в немецком Гайленкирхене. Они могут “вглядываться” в воздушное пространство далеко на восток, отслеживая российские самолеты, беспилотники и ракеты над Украиной и Белоруссией. Их дополняет комплект беспилотников RQ-4D Phoenix (“Феникс”), которые выполняют длительные полеты на очень больших высотах из сицилийской Сигонеллы. Некоторые страны обращаются к более экзотическим способам наблюдения за небом. В прошлом году Польша подписала контракт примерно на миллиард долларов на покупку американских аэростатов — больших воздушных шаров, оснащенных радарами и системами распознавания “свой-чужой”. Американские вооруженные силы в Европе экспериментировали с акустическими датчиками, вроде тех, что использует Украина для обнаружения приближающихся беспилотников по звуку.

Вторая часть щита — это истребители в Восточной Европе. Союзники размещают свои эскадрильи поочередно. В настоящее время воздушное пространство стран Прибалтики охраняют Италия, Испания и Венгрия. Италия же патрулирует и Румынию, а Нидерланды и Норвегия наблюдают за Польшей — последняя миссия была создана недавно для защиты польских центров, через которые проходит западная военная помощь Украине. Эти самолеты могут отслеживать воздушное пространство с помощью бортовых радаров, сопровождать российские самолеты, если те подлетают слишком близко, и, при необходимости, как 10 сентября, сбивать неуправляемое поражающее средство. 11 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправляет в Польшу три истребителя Rafale.

Третий элемент — наземные системы противовоздушной обороны. У государств Восточной Европы имеются собственные радары и некоторые средства обороны. С некоторых пор к ним прибавились более мощные системы ПВО Patriot, которые могут перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты. Германия направила в Польшу батареи Patriot, которые отслеживали последнее российское вторжение, и то же самое планируют сделать Нидерланды. Кроме того, США и некоторые европейские союзники также эксплуатируют эсминцы, оснащенные собственными радарами дальнего действия и ракетами-перехватчиками. Наконец, у США есть наземные радары в Румынии и Польше.

Часть этих датчиков и перехватчиков (но не все) объединена в так называемую Интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD). Она находится в ведении командования объединенных ВВС НАТО со штаб-квартирой в немецком Рамштайне под началом “четырехзвездного” генерала США. Далее по цепочке командования воздушное пространство НАТО контролируется двумя объединенными центрами воздушных операций, один из которых находится в Германии и охватывает все севернее Альп, а другой, в Испании, — юг континента.

На бумаге это представляется мощным заслоном. На самом же деле этот щит несовершенен. Одна из проблем кроется в том, что Европа отправила на Украину множество крупных систем противовоздушной обороны для противостояния интенсивным российским бомбардировкам — и тем опустошила собственные запасы. В августе Германия под нажимом Трампа заявила, что отправит на Украину две дополнительные системы Patriot, за которыми последуют новые поставки — при условии, что Америка пополнит их запасы. Недавно США также перенаправили на Украину швейцарский заказ батарей Patriot. В июне Рютте заявил, что североатлантическому альянсу потребуется увеличить парк средств противовоздушной обороны на 400%, чтобы выполнить заявленные военные планы. Но охватить такую обширную территорию, как Европа, —титанический труд.

Кроме того, часть беспилотников, которые Россия запускает по Украине, представляет собой аппараты малых размеров, и радарам сложно их засечь из-за воздушных помех. Ранее воздушное пространство НАТО уже нарушалось: в сентябре 2023 года обломки упали в Румынии, в марте 2024 года ракеты пересекли границу Польши, в сентябре 2024 года беспилотник приземлился в Латвии, а ранее в этом месяце беспилотники дважды залетали на территорию Польши. В еще одном случае у Польши ушло несколько месяцев на то, чтобы найти российскую крылатую ракету, которая разбилась недалеко от Быдгоща, более чем в 400 км от границы с Украиной. Оружие обнаружила местная женщина, ехавшая верхом на лошади. В некоторых случаях, таких как инцидент в Латвии, страны НАТО настаивают на том, что в состоянии надежно отслеживать летящие поражающие средства. Польша утверждает, что 10 сентября она проигнорировала большинство беспилотников, поскольку сочла их невооруженными ложными целями. Перехвату подверглись лишь предположительно вооруженные боеголовками.

Однако даже если беспилотники удается отследить, их зачастую расточительно перехватывать с помощью систем противовоздушной обороны, предназначенных для гораздо более крупных целей — самолетов, крылатых ракет и баллистических снарядов. Залетевшие в Польшу беспилотники “Гербера”“чрезвычайно дешевы” (в Польше еще даже не назвали найденные ими БПЛА! И отказались сотрудничать с минобороны России. – Прим. ИноСМИ), сделаны из пенопласта и изначально разрабатывались на роль приманки, отмечает Международный институт стратегических исследований в Лондоне. Многие союзники по НАТО разрабатывают средства защиты от беспилотных летательных аппаратов малой дальности при помощи лазеров, пушек и ракет, но лишь немногие масштабировали процесс подобающим образом. “Почти во всех европейских арсеналах есть пробелы на уровне ближнего и сверхмалого радиуса действия, — отмечает институт. — В силу этих уязвимостей европейцы плохо подготовлены к такого рода военным действиям, что мы наблюдаем на Украине”.

Помимо технических накладок, есть острая проблема политической воли. Щит зависит от Америки, а она при Трампе постепенно переключает внимание с Европы на другие театры военных действий и, возможно, будет менее расположена размещать свои системы противовоздушной обороны в Старом свете и пополнять его запасы ракет-перехватчиков. Европейские ВВС располагают сотнями боевых самолетов, многие из которых ежедневно патрулируют восточный фронт североатлантического альянса. Но штабы, командующие этими операциями, по-прежнему опираются на американскую помощь и опыт. 11 сентября мистер Трамп лишь умалил значение недавнего российского вторжения: “Это могло быть ошибкой”.

Неясно, готова ли Европа активизироваться. Украина недовольна тем, что страны НАТО то и дело преуменьшают значение российских вторжений, опасаясь эскалации. Решение Польши перехватить последний залп и заявить во всеуслышание, что это не ошибка и что Россия запустила беспилотники намеренно, знаменует собой отход от прежней практики. Но европейские государства по-прежнему не желают перенимать опыт Израиля, который при поддержке США и других партнеров дважды за прошлый год перехватывал огромные рои иранских беспилотников над соседними странами, не дожидаясь, пока они вторгнутся в его воздушное пространство, а также регулярно наносил упреждающие удары за рубежом. По действующим правилам, НАТО в ходе совместных действий (а не на национальном уровне) не может сбивать снаряды над Белоруссией или Украиной. Это потребует единогласного одобрения всеми 32 странами, а Венгрия и Словакия почти наверняка воспротивятся. В крупном конфликте эти правила ведения боевых действий наверняка будут пересмотрены. Но пока Европе по-прежнему приходится держать оборону.