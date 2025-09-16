Россия сделала беспилотники приоритетом номер один. И заполонила ими небо (The New York Times, США)

NYT: Россия совершила революцию и создала империю по производству дронов

Россия резко масштабировала производство БПЛА, что стало огромной головной болью для Украины, пишет NYT. Ударные беспилотники вместе с ракетами и ложными целями заполонили небо Незалежной. Это тревожный звоночек для Киева — у него не осталось даже мнимых "преимуществ" на поле боя.

Пол Зонне (Paul Sonne), Ким Баркер (Kim Barker)

Три года назад, когда Россия только начала использовать в ходе своей спецоперации на Украине беспилотники-камикадзе, она произвела фурор, запустив 43 штуки одним залпом.

В этом месяце Россия запустила за одну ночь более 800 начиненных взрывчаткой беспилотников и ложных целей.

Такой стремительный рост — результат резкого масштабирования производства. Президент Владимир Путин сделал выпуск беспилотников-камикадзе своим главным приоритетом, и в настоящее время их штампуют сразу два основных предприятия. Кремль также расширил производство тактических дронов для передовой, привлекая для этой цели местные власти, заводы и даже старшеклассников.

Резкий рост производства в России в сочетании с технологическими тактическими новинками стал огромной головной болью для Украины. В начале конфликта она обладала преимуществом беспилотной войне, но затем Москва нагнала отставание.

Россия использует ударные беспилотники вместе с ракетами и ложными целями для перегрузки противовоздушной обороны противника и наносит массированные удары по украинским военным объектам, энергетической инфраструктуре и городам. Киев и сам преуспел в беспилотных ударах в тыл России: в воскресенье целью стал крупный нефтеперерабатывающий завод под Санкт-Петербургом. Но российские рои мощнее, и ВСУ отчаянно пытаются приспособиться и разработать должную защиту.

На прошлой неделе угроза перекинулась и на территорию НАТО. Минимум 19 российских беспилотников залетели в воздушное пространство Польши в ночь со вторника на среду, сообщило польское правительство, и лишь несколько из них были сбиты (либо дроны, атаковавшие накануне объекты ВПК в западной части Украины, отклонились от курса от воздействия РЭБ, либо Киев преднамеренно предоставил Варшаве их целиком или обломки для обвинения Москвы — прим. ИноСМИ). Затем, в субботу, Министерство обороны Румынии заявило, что два истребителя перехватили беспилотник в воздушном пространстве страны в ходе российского налета на соседнюю Украину. Эти два эпизода продемонстрировали, с какими трудностями столкнется западный альянс, защищаясь от ударов, которые с некоторых пор может нанести Москва. В будущем Россия сможет запустить тысячи беспилотников одним залпом.

"Конфликт достиг очередного перелома в плане использования беспилотников, как на линии фронта, так и для дальних ударов с обеих сторон", — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги* за международный мир Майкл Кофман.

Россия утверждает, что запускает беспилотники-камикадзе сугубо по военным объектам.

Однако беспилотники сеют ужас и несут разрушения в города далеко за линией фронта, нередко под покровом ночи, лишая местных жителей покоя и сна во время крупномасштабных атак. Это делается для того, чтобы деморализовать украинцев и подорвать их волю к сопротивлению (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — прим. ИноСМИ).

Кофман сказал, что есть огромная разница между малыми дронами, которые непосредственно поддерживают наступление российских войск, и беспилотниками-камикадзе, которые Москва запускает для дальних ударов.

"Несмотря на весь ущерб, исторические попытки выиграть одними бомбардировками учат, что это не приведет к успеху, — сказал Кофман. — Это не блицкриг, к тому же блицкриг не удался даже Германии".

Подавить числом

Атаки российских беспилотников обострились в сентябре прошлого года. Тогда Москва впервые с начала боевых действий запустила по Украине более тысячи беспилотников за месяц, по подсчетам редакции The New York Times на основе данных ВВС Украины.

В этом году их число снова резко возросло.

По данным The New York Times, в 2025 году Россия запустила по Украине свыше 34 тысяч ударных беспилотников и ложных целей — почти в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина заявила, что из всех запущенных в этом году беспилотников неприятеля 88% были сбиты кинетически или подавлены с помощью средств РЭБ. Эта цифра ниже заявленных в 2024 году 93%.

В одну из ночей в первые выходные месяца Россия установила новый рекорд, запустив по Украине 810 ударных беспилотников и ложных целей. Киев утверждает, что сбил почти 92% из них, но даже это все равно означает, что 63 прорвались сквозь заслон ПВО. Украина заявила, что всего были поражены 54 объекта в 33 точках. Проверить эти данные из независимых источников не удалось.

За этими ошеломляющими цифрами стоит российская революция в производстве беспилотников.

Авторитарная вертикаль Путина с самого верха дала понять, что отныне беспилотники — важнейший приоритет, и страна мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания целой империи по их производству.

На недавнем экономическом форуме во Владивостоке почти все регионы-участники похвастались собственными беспилотниками. К производству привлекались студенты и иностранные рабочие.

По оценкам аналитиков, в настоящее время Россия способна производить до 30 тысяч ударных беспилотников в год. Некоторые считают, что к 2026 году страна может удвоить этот показатель.

Этот рост объясняет, почему Украина, несмотря на развитие современных средств ПВО и собственных беспилотных технологий, по-прежнему страдает от российских налетов.

"Ответ прост и понятен", — говорит военный аналитик из Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

"Сначала их было, может, сотни в месяц, затем, в первом квартале этого года, от 2 000 до 3 000 в месяц, сейчас — от 5 000 до 6 000 в месяц, — пояснил он. — Очевидно, что чем дальше, тем больше из них пробьет нашу противовоздушную оборону".

Новинки тактики и технологии

Беспилотники также стали более совершенными в технологическом плане: у них появились более совершенные системы наведения, повышенная помехоустойчивость и новые типы боеголовок.

Кроме того, Россия сменила тактику.

Москва запускает ударные беспилотники целыми волнами или роями и направляет их по обманчивым и запутанным траекториям, чтобы отвлечь внимание от реальных целей. Помимо этого, она запускает все больше ложных целей из окрашенного пенопласта и фанеры, иногда с небольшими боеголовками, — в небе неотличимые от настоящих. А еще они облетают стороной открытые поля, где работают украинские подразделения ПВО, предпочитая вместо этого реки и леса. Как только беспилотники долетают до городов, их становится труднее сбивать из-за высотных зданий и рисков для гражданского населения.

"Поэтому они стали летать выше, — отмечает Белесков. — Они прилетают волнами или роями — это зависит от того, как их запрограммируют. Так что, в основном, все дело в масштабе. Изменилась тактика. И изменились установки".

Россия производит все больше ударных беспилотников и запускает все больше ложных целей для их маскировки, поэтому Украина в ответ разрабатывает новые способы их уничтожения.

Украинские подразделения противовоздушной обороны перехватывают как беспилотники, так и ложные цели. Их сбивают мобильные отряды на грузовиках — нередко из крупнокалиберных пулеметов. Украина также придумала, как глушить беспилотники неприятеля с помощью средств РЭБ.

Предоставленные Западом дорогостоящие и высокотехнологичные системы защищают в основном крупные города и ключевую инфраструктуру и предназначены в первую очередь для перехвата ракет.

Военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заметил, что трудно делать выводы на основе официальных данных Украины. Он допустил, что реальная оборона Украины от беспилотников слабее, чем в представлении ее военно-воздушных сил. "Полагаю, в действительности они сбивают меньше беспилотников, чем сообщают", — сказал он.

Противостояние беспилотников — это непрекращающаяся игра в кошки-мышки.

Когда Россия начала запускать беспилотники на большой высоте, Украина в ответ начала внедрять дешевые беспилотники-перехватчики, оснащенные радарами. Но их доступность по-прежнему ограниченна, сказал Кофман из Фонда Карнеги*.

"Если они смогут масштабировать производство, то со временем решат проблему перегрузки ПВО, — сказал он. — Это вопрос производства и внедрения в необходимых масштабах".

По словам Кофмана, Россия сокращает отставание от Украины по беспилотникам и на линии фронта. Это тревожный звоночек для Киева, который превосходством в беспилотных технологиях долгое время компенсировал дефицит личного состава и вооружений. На передовой Россия первой внедрила оптоволоконные беспилотники, неуязвимые для средств РЭБ благодаря многокилометровым проводам. Россия также создала элитное беспилотное подразделение "Рубикон" и намерена выделить беспилотные войска в отдельный род войск.

Кофман заключил, что преимущество Украины "в последние месяцы уменьшилось, поскольку противник развернул собственные элитные беспилотные подразделения и использует их все более организованно".

* Нежелательная в России организация, внесена в реестр иноагентов