Войти
ЦАМТО

Shield AI интегрирует БЛА V-BAT с барражирующим боеприпасом украинской компании

870
0
0
БПЛА AI V-BAT от  Northrop Grumman
БПЛА AI V-BAT от  Northrop Grumman.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 15 сентября. Американская компания Shield AI интегрирует беспилотные летательные аппараты V-BAT с барражирующим боеприпасом производства неназванной украинской компании с целью повышения эффективности "цепочки поражения" наземных целей.

Об этом в интервью Jane's Defence Weekly на проходившей в Лондоне с 9 по 12 сентября выставке DSEI-2025 сообщил управляющий директор Shield AI Ukraine Джеймс Литгоу.

Компания в сентябре уже приступила к испытаниям БЛА в паре с ударной платформой на территории Украины. Ожидается, что система будет принята на вооружение до конца 2025 года.

По словам директора, компания безвозмездно передала подразделению ВС Украины четыре БЛА V-BAT, которые интегрируются и тестируются с украинским барражирующим боеприпасом. V-BAT передает на платформу данные о цели. Это первый случай интеграции программного обеспечения Hivemind для автономного управления на базе искусственного интеллекта в оборудование украинской компании.

Ранее, по словам Д.Литгоу, Shield AI оперативно интегрировала Hivemind на другие платформы в течение шести-восьми недель. В частности, ПО Hivemind установлено на испытательный самолет X-62A VISTA, БЛА MQ-20 "Эвенджер" компании GA-ASI, воздушные мишени MQM-178 "Файрджет" компании Kratos и вертолет H-145 компании Airbus.

В настоящее время Shield AI сотрудничает с пятью подразделениями ВС Украины в адаптации и модернизации БЛА V-BAT. В январе компания использовала 6 БЛА V-BAT для обучения подразделений созданных в 2024 году Сил беспилотных систем (СБС) Украины. Первый курс подготовки был завершен в марте. Он включал выполнение 127 полетов в условиях отсутствия сигнала GPS. После завершения подготовки все 6 БЛА были переданы ВСУ.

Shield AI также обучает использованию V-BAT три подразделения ВМС Украины, которые намерены использовать БЛА для контроля Черного моря и прибрежных районов.

В начале 2025 года стало известно, что в ноябре 2024 года V-BAT использовались в интересах ВС Украины для ведения разведки в районах Херсона и Кинбурнской косы в условиях применения РЭБ и отсутствия сигнала GPS.

По заявлению Д.Литгоу, у Shield AI имеется на Украине подземный научно-исследовательский центр, где компания реализует проекты доработки систем с учетом развития ситуации на поле боя. Ведется как обновление программного обеспечения, так и аппаратных средств. Shield AI потратила более 10 млн. долл. на разработки на Украине, передала их бесплатно и проверила в ходе боевых действий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Airbus
Kratos Defense
Проекты
AI
GPS
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 16:46
  • 10525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025
  • 15.09 23:23
  • 0
Комментарий к "На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»"
  • 15.09 21:25
  • 1
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя