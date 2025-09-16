Shield AI интегрирует БЛА V-BAT с барражирующим боеприпасом украинской компании

ЦАМТО, 15 сентября. Американская компания Shield AI интегрирует беспилотные летательные аппараты V-BAT с барражирующим боеприпасом производства неназванной украинской компании с целью повышения эффективности "цепочки поражения" наземных целей.

Об этом в интервью Jane's Defence Weekly на проходившей в Лондоне с 9 по 12 сентября выставке DSEI-2025 сообщил управляющий директор Shield AI Ukraine Джеймс Литгоу.

Компания в сентябре уже приступила к испытаниям БЛА в паре с ударной платформой на территории Украины. Ожидается, что система будет принята на вооружение до конца 2025 года.

По словам директора, компания безвозмездно передала подразделению ВС Украины четыре БЛА V-BAT, которые интегрируются и тестируются с украинским барражирующим боеприпасом. V-BAT передает на платформу данные о цели. Это первый случай интеграции программного обеспечения Hivemind для автономного управления на базе искусственного интеллекта в оборудование украинской компании.

Ранее, по словам Д.Литгоу, Shield AI оперативно интегрировала Hivemind на другие платформы в течение шести-восьми недель. В частности, ПО Hivemind установлено на испытательный самолет X-62A VISTA, БЛА MQ-20 "Эвенджер" компании GA-ASI, воздушные мишени MQM-178 "Файрджет" компании Kratos и вертолет H-145 компании Airbus.

В настоящее время Shield AI сотрудничает с пятью подразделениями ВС Украины в адаптации и модернизации БЛА V-BAT. В январе компания использовала 6 БЛА V-BAT для обучения подразделений созданных в 2024 году Сил беспилотных систем (СБС) Украины. Первый курс подготовки был завершен в марте. Он включал выполнение 127 полетов в условиях отсутствия сигнала GPS. После завершения подготовки все 6 БЛА были переданы ВСУ.

Shield AI также обучает использованию V-BAT три подразделения ВМС Украины, которые намерены использовать БЛА для контроля Черного моря и прибрежных районов.

В начале 2025 года стало известно, что в ноябре 2024 года V-BAT использовались в интересах ВС Украины для ведения разведки в районах Херсона и Кинбурнской косы в условиях применения РЭБ и отсутствия сигнала GPS.

По заявлению Д.Литгоу, у Shield AI имеется на Украине подземный научно-исследовательский центр, где компания реализует проекты доработки систем с учетом развития ситуации на поле боя. Ведется как обновление программного обеспечения, так и аппаратных средств. Shield AI потратила более 10 млн. долл. на разработки на Украине, передала их бесплатно и проверила в ходе боевых действий.