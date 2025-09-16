NYT: Россия свела на нет преимущество Украины в использовании БПЛА

По данным газеты, РФ может в год производить около 30 тыс. дронов различных типов

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Кратно нарастив производство различных БПЛА, Россия свела на нет преимущество Украины в этом виде вооружений, которое у нее было в начале конфликта. Такое мнение высказала американская газета The New York Times.

"Резкий рост [применения БПЛА] стал результатом огромного скачка в производстве Россией ударных беспилотников", - пишет издание. Газета отмечает, что если в начале конфликта российские войска могли при атаке целей на Украине использовать порядка 40 БПЛА различных типов - от ударных до беспилотников, выполняющих роль ложных целей, то сейчас их число может превышать 1 тыс. "Резкий рост поставок [БПЛА в войска] в сочетании с новыми технологиями и тактикой создали колоссальную проблему для Украины, которая в начале войны имела преимущество в использовании беспилотников, которое Москва теперь свела на нет", - считает NYT.

По оценке газеты, Россия сейчас в состоянии производить около 30 тыс. БПЛА различных типов в год, при этом в 2026 году эти показатели могут удвоиться. The New York Times утверждает, что вопрос производства беспилотников держит на контроле высшее руководство РФ, поставив целью создать в России "империю по производству БПЛА" путем мобилизации государственных и частных ресурсов.