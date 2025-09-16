Войти
Авиация Северного флота уничтожила АПЛ "противника" на учениях "Запад-2025"

Дальний противолодочный самолет Ту-142М
Дальний противолодочный самолет Ту-142М.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

В мероприятии задействовали самолеты дальней противолодочной авиации Ту-142 и Ил-38, а также корабельные противолодочные вертолеты Ка-27М

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Экипажи противолодочной авиации Северного флота обнаружили и уничтожили атомную подводную лодку (АПЛ) условного противника в Баренцевом море в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" противолодочная авиация Северного флота провела учение по поиску и уничтожению атомной подводной лодки условного противника в Баренцевом море. В масштабном противолодочном мероприятии были задействованы самолеты дальней противолодочной авиации Ту-142 и Ил-38, а также корабельные противолодочные вертолеты Ка-27М", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что роль условного противника исполняла одна из атомных подводных лодок Северного флота.

"Cамолеты Ту-142 и Ил-38 выполнили сброс гидроакустических буев в заданном полигоне. Радиогидроакустические буи различных типов, способные работать в разных частотных диапазонах, создали обширное акустическое поле, что позволило обнаружить, классифицировать подводный объект и выявить точные координаты "цели". Полученная информация о местоположении подводной лодки условного противника в режиме реального времени была передана на вертолеты Ка-27М, которые осуществили дальнейшее слежение за целью", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что экипажами вертолетов был выполнен сброс практических бомб по курсу подводной лодки "противника", что принудило ее экипаж к всплытию.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2025" начались 12 сентября. Они являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. 

