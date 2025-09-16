Генштаб ВСУ: один день боев обходится Украине в 172 млн. долл.

ЦАМТО, 15 сентября. Один день боев обходится Украине в 172 млн. долл., заявил глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов изданию "Новини.LIVE".

"Украине требуется 172 млн. долл. в сутки", – цитирует "РИА Новости" А.Гнатова.

Как добавил глава Генштаба, выдержать такую нагрузку без помощи союзников Украина не в состоянии.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Украине в следующем году потребуется не менее 120 млрд. долл. на оборону, из которых самостоятельно власти смогут покрыть не более половины. Р.Пидласа уточнила, что Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, покрывая эти расходы собственными доходами и внутренними заимствованиями.

В.Зеленский в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины на 412 млрд. гривен (9,8 млрд. долл.) в этом году, напоминает агентство.

Справка ЦАМТО

Украина в 2024 году заняла 9 место в мире в рейтинге стран по расходам на оборону (57,230 млрд. долл.). В последние четыре года военные расходы Киева росли по экспоненте. Для сравнения: 4,875 млрд. долл. в 2020 году, 11,925 млрд. долл. в 2021 году, 27,300 млрд. долл. в 2022 году, 50,120 млрд. долл. в 2023 году и 57,230 млрд. долл. в 2024 году.

Украина по периоду 2017-2024 гг. имеет самый высокий в мире показатель по соотношению военных расходов к ВВП – 11,45%, причем по 2022 году этот показатель составил 16,85%, в 2023 году – 28,03% и в 2024 году – 30,06%.