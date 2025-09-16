Комплексы "Искандер-М" провели электронные пуски на учениях "Запад-2025"

Также военные отработали алгоритмы взаимодействия и принятия решений пунктов управления в реальном времени

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" Ленинградского военного округа провели электронные пуски в Калининградской области в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" армейского корпуса Ленинградского военного округа выполнили электронные пуски баллистических ракет в Калининградской области. Кроме этого, были отработаны алгоритмы взаимодействия и принятия решений пунктов управления в реальном времени, маневры по выдвижению комплексов в районы боевого применения, отражение нападения условного противника", - отметили там.

В ведомстве рассказали, что по прибытии на техническую позицию ракетного дивизиона военнослужащие приступили к загрузке ракет с помощью транспортно-заряжающих машин.

"Все практические элементы выполнялись строго в рамках временных нормативов. После завершения заряжания расчеты выдвинулись в район временных стартовых позиций, где получили учебно-боевые задачи, целеуказания, выполнили наведение и учебный (электронный) пуск ракет", - информировали в Минобороны.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.