Войти
ЦАМТО

Австралия выделит 16 млрд. долл. на обновление верфей для обслуживания АПЛ в рамках AUKUS

853
0
0
Предварительный дизайн многоцелевых атомных подлодок SSN-AUKUS
Предварительный дизайн многоцелевых атомных подлодок SSN-AUKUS.
Источник изображения: BAE Systems

ЦАМТО, 15 сентября. Австралия выделит 16 млрд. долл. в течение 10 лет на обновление верфей для обеспечения технического обслуживания и ремонта АПЛ в рамках сотрудничества AUKUS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 14 сентября вице-премьер страны Ричард Марлес.

Речь идет об обновлении верфи в штате Западная Австралия. По словам министра, изначально премьер Австралии Энтони Альбанезе планирует объявить о вложении почти 8 млрд. долл. в обновление верфи. Всего в течение следующего десятилетия власти потратят сумму в два раза больше на усовершенствование верфи в рамках сотрудничества AUKUS.

"Это важный шаг. Всего это будет стоить 25 млрд. австралийских долл. (16 млрд. долл. США)", – заявил политик в интервью австралийскому порталу ABC News.

Как напоминает "РИА Новости", трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления.

Первое направление относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три АПЛ класса "Вирджиния" с возможностью увеличения количества подлодок до 5 ед. До конца этого года Австралия по данной программе должна выплатить США 2 млрд. долл.

Второй компонент относится к развитию комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.

Министерство обороны Австралии в октябре 2024 года объявило, что страна инвестирует десятки миллиардов долларов в строительство на западе страны нового оборонного комплекса, который станет центром технического обслуживания атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS. Помимо срочных ремонтных работ на атомных подлодках, новый комплекс будет использоваться для строительства десантных кораблей и фрегатов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 16:46
  • 10525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025
  • 15.09 23:23
  • 0
Комментарий к "На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»"
  • 15.09 21:25
  • 1
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя