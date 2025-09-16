Австралия выделит 16 млрд. долл. на обновление верфей для обслуживания АПЛ в рамках AUKUS

ЦАМТО, 15 сентября. Австралия выделит 16 млрд. долл. в течение 10 лет на обновление верфей для обеспечения технического обслуживания и ремонта АПЛ в рамках сотрудничества AUKUS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 14 сентября вице-премьер страны Ричард Марлес.

Речь идет об обновлении верфи в штате Западная Австралия. По словам министра, изначально премьер Австралии Энтони Альбанезе планирует объявить о вложении почти 8 млрд. долл. в обновление верфи. Всего в течение следующего десятилетия власти потратят сумму в два раза больше на усовершенствование верфи в рамках сотрудничества AUKUS.

"Это важный шаг. Всего это будет стоить 25 млрд. австралийских долл. (16 млрд. долл. США)", – заявил политик в интервью австралийскому порталу ABC News.

Как напоминает "РИА Новости", трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления.

Первое направление относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три АПЛ класса "Вирджиния" с возможностью увеличения количества подлодок до 5 ед. До конца этого года Австралия по данной программе должна выплатить США 2 млрд. долл.

Второй компонент относится к развитию комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.

Министерство обороны Австралии в октябре 2024 года объявило, что страна инвестирует десятки миллиардов долларов в строительство на западе страны нового оборонного комплекса, который станет центром технического обслуживания атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS. Помимо срочных ремонтных работ на атомных подлодках, новый комплекс будет использоваться для строительства десантных кораблей и фрегатов.