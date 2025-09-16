Новая жертва немецкого ВПК: индийский танк Zorawar остался без двигателя

Источник изображения: topwar.ru

Власти Германии, похоже, на протяжении многих лет настойчиво проводят курс, направленный на разрушение экспортного потенциала собственного ВПК. Так, в 2010-е годы жертвой немецкой оборонки стал турецкий танк Altay, так как Анкаре было отказано в продаже силовой установки, на которой изначально строилась машина. В начале 2020-х годов бразильская бронемашина VBTP-MR Guarani столкнулась с аналогичным противодействием, правда, зависимость в этом случае не была столь критичной.

Затем настала очередь Индии наступить на уже многим знакомые грабли. Как на днях пояснил руководитель концерна Larsen&Toubro (L&T) Джайант Д. Патил, производитель двигателей, немецкая компания MTU, принадлежащая Rolls-Royce, в течение долгих 13 месяцев откладывала выполнение заказа на поставку двигателя MTU 8V199 TE21, ссылаясь на строгие правила экспортного контроля.

Это будет суровым напоминанием об уязвимости цепочек поставок оборонной продукции в Индии

- заявил в связи с этим Патил.

Указанной силовой установкой должен был оснащаться серийный вариант нового лёгкого танка Zorawar. Эта 25-тонная машина, создававшаяся с апреля 2023 года DRDO (примерный аналог «Ростеха») и L&T, оптимизирована для быстрого развёртывания в высокогорных районах, таких как спорный Ладакх.

В конструкции этого «высотного» танка особое внимание уделяется высокому соотношению мощности к массе, амфибийным возможностям и интеграции современных систем, таких как продвинутая 105-мм нарезная пушка, ПТУР и модульная композитная броня.

Однако сага с двигателем стала постоянной занозой, задержав сроки и обнажив геополитические риски

- говорится в издании IDRW.

По словам Патила, MTU 8V199 TE21 – дизельный двигатель V8 мощностью 804 л. с. (600 кВт) при 2300 об/мин – был выбран в качестве первоначальной силовой установки для Zorawar, когда проекту дали зелёный свет. Этот высокопроизводительный агрегат общим объёмом 15,9 литра должен был обеспечить танку превосходную мобильность в условиях низкого содержания кислорода на большой высоте, где традиционные тяжёлые танки, такие как Arjun Mk1A, испытывают трудности.

Двигатель был готов к отгрузке уже в октябре 2022 года, но немецкий экспортный контроль (BAFA) ввёл строгий контроль, сославшись на опасения по поводу возможного военного применения в чувствительных приграничных районах. Несмотря на неоднократные обращения властей, включая просьбы министра обороны Раджнатха Сингха, MTU, вынужденная подчиняться бюрократии, отложила поставку до ноября 2023 года.

Но это был не единичный случай. Аналогичные экспортные препятствия преследовали и другие индийские программы, например, в части поставки немецких подсистем для подводных лодок и запасных частей для существующих бронемашин.

Столкнувшись с тупиковой ситуацией, Минобороны приняло решение использовать американский дизельный двигатель V8 Cummins VTA903E-T760 мощностью 760 л. с. (570 кВт). Он в сочетании с трансмиссией RENK America HMPT-800 обеспечил достойное соотношение мощности к массе в 30 л. с. на тонну, что позволило танку развивать скорость до 70 км/ч и эффективно действовать в условиях пустыни и высокогорья. Успешные предварительные испытания в декабре 2024 года подтвердили правильность выбора. Ввод танка Zorawar в эксплуатацию ожидается к 2027 году.

Подобные задержки подрывают стратегическую готовность страны к противостоянию с такими противниками, как НОАК, которые уже развернули в регионе [Ладакхе] более 500 лёгких танков Type 15

- указывается в IDRW.